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入冬首波寒流！台南低溫特報 今晚明晨最冷恐降到10度

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府提醒中央氣象署已發布低溫特報，寒流南下各地氣溫明顯下降，今天至明天寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度左右或以下氣溫發生。圖／台南市政府提供
台南市政府提醒中央氣象署已發布低溫特報，寒流南下各地氣溫明顯下降，今天至明天寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度左右或以下氣溫發生。圖／台南市政府提供

中央氣象署發布低溫特報，寒流南下各地氣溫明顯下降，台南今天至22日寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度左右或以下氣溫發生，市長黃偉哲提醒市民鄉親，特別留意風寒適時保暖，持續注意氣溫預報，提前做好禦寒準備。

黃偉哲表示，受大陸冷高壓持續南下，冷空氣明顯影響臺灣，今天至23日(周六)為本次低溫影響期間，今天晚間至明天上午為冷空氣影響最明顯時段，台南以北地區將下探10至12度，沿海空曠地區及局部近山區平地低溫將再低約1至2度，因此提醒民眾持續注意氣溫預報，提前做好禦寒準備，海邊活動或海上作業應特別注意安全，農漁養殖業者及山坡地作物亦應嚴防寒害。

市府秘書長兼災害防救辦公室主任方進呈表示，南部地區受本波寒流影響為乾冷型天氣，日夜溫差大，須留意清晨低溫衝擊，此外因受低溫影響，台南地區農漁養殖業應嚴防寒害，尤其水稻（秧苗）、柑橘類、葉菜類作物應作好防寒害之準備，在漁業方面，不耐低溫的養殖漁類如虱目魚、石斑魚亦應加強防寒措施。

消防局長兼災害防救辦公室副主任李明峯指出，民眾使用瓦斯爐、燃氣熱水器應注意室內通風，尤其低溫時易緊閉家中門窗，造成通風不良，進而導致一氧化碳中毒，提醒民眾使用瓦斯爐、燃氣熱水器，務必保持室內空氣流通，以防止一氧化碳中毒的危險。此外使用電暖器具亦應注意用電安全，防範火災發生。

災害防救辦公室執行秘書王雅禾提醒民眾應加強保暖，家中有兒童者應確保頭、頸、手和腳部溫暖，有長者或患有心血管疾病民眾應多加留意防寒措施，避免長時間逗留在寒冷環境，尤其早晚溫差大時易造成突發性心血管疾病。而冬季為流感好發季節，應注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息。

一氧化碳中毒 寒流

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