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寒流抵達！ 冰凍番薯再現 粉專：明天冬至最冷 下探8度低溫

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
寒流抵達，明天冬至最冷，冰凍番薯再現。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專
寒流抵達，明天冬至最冷，冰凍番薯再現。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專

寒流抵達，明天冬至最冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，寒流已經抵達，今天整天溫度持續走跌。到了今天深夜至明天清晨是最寒冷的時刻，低溫下探8至9度，中南部10至11度，提醒注意保暖禦寒。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天白天水氣仍多，明天才會漸漸減少。北台灣非常濕寒冷，風勢大。體感溫度會比室外溫度再低2至5度。

中央氣象署持續發布低溫特報，今、明兩天受寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天新北市、基隆及新竹局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）：基隆市、新北市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

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圖為歐洲模式明天夜晚溫度分布。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專
圖為歐洲模式明天夜晚溫度分布。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專

新竹 寒流

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