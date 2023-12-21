氣溫降！腦出血病患1小時多連3人報到 醫：應該會直線上升

今明兩日受到寒流影響，各地氣溫明顯偏低，並有10度以下氣溫發生的機率，包括新北市、基隆及新竹局部地區則有6度以下氣溫發生的機率。急診醫師昨(20)日在臉書粉專《急診男爸one》PO文指出，隨著氣溫驟降，急診室也變得忙碌，在短短一小時多的上班時間內，就送來了3名腦出血病患，他並認為隨著氣溫持續下探，腦血管和心血管疾病就醫人數應該會直線上升。

急診醫師在《急診男爸one》PO文指出，因氣溫驟降導致許多病患因為血壓升高不適就醫，在上班短短一個多小時，就陸續送來3名腦出血病患，年齡則屆於47至64歲，讓急診室內的血壓監視器不斷飆高，「噹噹噹一直響不停」，他認為接下來幾天，隨著氣溫持續下探，腦血管和心血管疾病病患就醫人數，應該會直線上升。

從醫師隨文附上的圖表顯示，送來的3名病患，症狀包括昏迷、肢體無力、口齒及意識不清。醫師呼籲，本身有高血壓的患者，在天氣氣溫驟降時務必注意保暖，避免溫差造成不適感，且需按時服藥，並自主早晚規律監測血壓，避免高血壓相關急症的發生。