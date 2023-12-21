冬至吃湯圓又怕胖 減少這幾地雷配料輕鬆無負擔

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
歲末迎冬至進補吃湯圓該如何挑選健康甜品配料，中壢天晟醫院營養師吳婷宇表示，選擇配料時可盡量避開精緻澱粉類型，並鼓勵可多選天然無加工的「原型」全榖雜糧配料。圖／天晟醫院提供
歲末迎冬至進補吃湯圓該如何挑選健康甜品配料，中壢天晟醫院營養師吳婷宇表示，選擇配料時可盡量避開精緻澱粉類型，並鼓勵可多選天然無加工的「原型」全榖雜糧配料。圖／天晟醫院提供

歲末迎冬至，進補吃湯圓的傳統習俗象徵著闔家團圓、凡事圓滿，現代人生活忙碌，該如何挑選健康甜品配料，中壢天晟醫院營養師吳婷宇表示，選擇配料時可盡量避開精緻澱粉類型，並鼓勵可多選天然無加工的「原型」全榖雜糧配料，並適時減少正餐主食分量。

湯圓甜品的配料多半屬於澱粉類食物，許多人聽到澱粉就感到害怕，擔心吃了會變胖，但其實澱粉可分為「精緻澱粉」與「非精緻澱粉」，精緻澱粉易消化吸收，食用過量確實可能造成脂肪囤積，但並非完全不碰澱粉，而是要多選擇天然無加工且優質的非精緻澱粉，才能吃得均衡又健康。

吳婷宇表示，選擇配料時可盡量避開精緻澱粉類型的配料，像是地瓜圓、芋園、珍珠、包心粉圓等，因為精緻澱粉加工過程中，會去除麩皮、胚芽等營養豐富的部位，且為了賣相及口味，可能添加人工香料、色素，因此鼓勵可多選天然無加工的「原型」全榖雜糧配料，像是地瓜、芋頭、綠豆、紅豆、燕麥、薏仁、花豆等，除了升糖指數較低，也可攝取到較多的膳食纖維，增加飽足感，豐富的維生素B群能維持正常新陳代謝、保持皮膚及神經系統的健康，維生素E也有助抗氧化，減少自由基保護心血管。

最後，吳婷宇提醒，民眾可多加利用衛生福利部國民健康署「我的餐盤手冊」健康飲食原則，均衡攝取六大類食物，食用湯圓甜品時，可適時減少正餐的主食攝取量，避免整天澱粉攝取過多，導致體重增加，讓冬至團圓，但體態不圓。

歲末迎冬至進補吃湯圓該如何挑選健康甜品配料，中壢天晟醫院營養師吳婷宇表示，選擇配料時可盡量避開精緻澱粉類型，並鼓勵可多選天然無加工的「原型」全榖雜糧配料。圖／天晟醫院提供
歲末迎冬至進補吃湯圓該如何挑選健康甜品配料，中壢天晟醫院營養師吳婷宇表示，選擇配料時可盡量避開精緻澱粉類型，並鼓勵可多選天然無加工的「原型」全榖雜糧配料。圖／天晟醫院提供

湯圓 冬至 健康飲食

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