富貴角9.5度 寒流今晚明晨最強 下探8度極端低溫

隨著寒流南下，今天一早各地氣溫創近期新低，在台灣最北端的富貴角低溫9.5度。天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，市區大約12-13度，預測今天北部、東半部還是維持著陰雨濕冷的天氣，即使是白天也不會顯著回溫。

中央氣象署也對台中以北、花東發布低溫特報，李至晟表示，北部的燈號來到橙色，部分沿海空曠地區可能一整天氣溫都在10度以下，再次提醒大家留意保暖。

他說，好消息是水氣開始減少，陽明山從昨天起降雨持續累積，擎天崗雨勢一度來到豪雨等級，後續降雨會稍微緩和；中南部目前雲量較多，但因為乾空氣逐漸南下，後續會轉為晴到多雲，降雨機會低，大家可以放心。

這波寒流將在今晚、明晨達到最強，李至晟表示，目前仍然預測北部平地低溫普遍在10度上下，郊區氣溫更低，極端低溫可能會來到8度。因為水氣充足，這段時間也是北部高山最容易下雪的時段。中南部比較乾，內陸配合輻射冷卻，空曠地區也可能有10度左右低溫。

李至晟表示，明天白天寒流開始減弱，但幅度不大，北部氣溫會緩慢回升，但還是在10度出頭徘徊，跟今天差不多，周六白天後才會感受到明顯的回溫。但需要留意的是，明天到周六寒流減弱時，恰好有新一波南方水氣北上，除了迎風面降雨增多，中南部不排除再度出現短暫雨。

下一波冷空氣會緊接著在周日南下，李至晟說，目前預測強度比較弱，是大陸冷氣團，不會到寒流的標準，而且水氣少，屬於乾冷型；北部、東半部的迎風面降雨也會在周日白天逐漸減少，到晚上就只剩下基隆北海岸跟宜蘭山區會有零星的降雨，大台北與西半部大致晴朗穩定。

不過，李至晟表示，下周一的一早出門還是要留意輻射冷卻帶來的低溫，中北部大概在13-14度，南部15-16度；下周二開始會有比較明顯的回溫，到時候各地白天高溫又可以重回20度以上，後續雖然還是有東北季風南下，但冷空氣都不強，再出現極端低溫的機會就很低了。