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豪雨特報！ 吳德榮：寒流發威極寒冷 高山不排除降瑞雪

豪雨特報！ 吳德榮：寒流發威極寒冷 高山不排除降瑞雪

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天至周六晨受寒流影響，各地氣溫偏低，北台灣極寒冷，中部偏冷、南部早晚冷，應注意保暖。記者林俊良／攝影
今天至周六晨受寒流影響，各地氣溫偏低，北台灣極寒冷，中部偏冷、南部早晚冷，應注意保暖。記者林俊良／攝影

中央氣象署發布豪雨特報，東北風影響，今天台北市山區有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。豪雨：台北市山區，大雨：基隆北海岸、宜蘭縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，迎風面有低層雲，鬆散的中層雲正在通過，伴隨降水回波，北部、東半部有局部降雨，中南部山區亦有零星降雨。

今天平地最低氣溫前3名為新北石門10.0度、桃園楊梅10.2度，基隆七堵10.9度。中央氣象署也發布低溫特報。今明兩天受寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天新北市、基隆及新竹局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

吳德榮說，今天至周六晨受寒流影響，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴、山區偶有零星飄雨的機率；各地氣溫偏低，北台灣極寒冷，中部偏冷、南部早晚冷，應注意保暖；沿海及部分平地的最低氣溫將降至7度以下，農漁業應慎防寒害。今天北部7至13度，中部10至19度，南部12至23度、東部9至22度。

至於高山有無降雪可能，吳德榮表示，太平山、拉拉山、合歡山等高山的水氣及溫度變化，偶爾很接近降雪的臨界條件，降雪機率明顯高於上波，但何時、何處能順利降下瑞雪需密切觀察。大屯山頂亦將降至0度上下，發生霧淞、冰霰的機率高，飄雪機率也存在、無需完全排除。

吳德榮表示，周六白天起至周日下午冷空氣略減弱，北台灣持續濕冷；周日晚至下周二晨冷空氣略增強，天氣好轉、但早晚很冷，仍應保暖。下周二白天起至周三冷空氣再減弱，各地晴朗，氣溫回升，日夜溫差擴大。

今天至周六晨受寒流影響，各地氣溫偏低，北台灣極寒冷，中部偏冷、南部早晚冷，應注意保暖。記者林俊良／攝影
今天至周六晨受寒流影響，各地氣溫偏低，北台灣極寒冷，中部偏冷、南部早晚冷，應注意保暖。記者林俊良／攝影

吳德榮 基隆

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