新冠來襲╱糖胖族群 罹患新冠死亡率增加一倍

新冠病毒對高風險族群威脅不容小覷，不只慢性病，包括肥胖及吸菸者都是高風險者，據調查，肥胖及糖尿病感染者死亡風險較無慢性病者多一點三倍，抽菸者染疫後的重症比率比未吸菸者多五成。而令人擔心的是，台灣有高達八成三受訪者不知自己是否為高風險族群。

台北榮總胸腔重症加護室主任陽光耀提醒，年齡是重要危險指標，年齡愈高風險相對越大，國內將六十五歲以上高齡者，懷孕婦女與糖尿病、高血脂、ＢＭＩ大於或等於卅族群，以及與心血管相關疾病，如心臟病、心血管、中風病患，或像失智患者、精神疾病患者等列為重症高風險族群。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，根據美國疾管署（ＣＤＣ）統計，以十八至三十九歲感染者死亡風險為基準，新冠死亡風險隨年紀增長而增加，從四十至四十九歲為二點二倍，增加到八十五歲以上十點六倍；患有慢性病的感染者死亡風險也較無慢性病者高，其中又以肥胖及糖尿病患風險最高，為一點三倍。

疾管署更新口服抗毒藥使用條件，也將吸菸者合併其他風險納入，據世界衛生組織研究，吸菸者染疫後的重症及死亡風險比未吸菸者增加五成。乳癌防治基金會指出，醫學期刊刺胳針(Lancet)曾有研究顯示，比起正常值，ＢＭＩ每多一單位，感染者就多百分之五的住院機率，甚至多一成的機會進入加護病房，死亡風險也增加百分之四。

日前一份國際調查指出，受訪的台灣人有八成三並不知道自己是否為高風險群。「很多人覺得，這就是一個『小感冒』，但是像老年人、慢性病患者等，病情往往變很快，沒趕快處理、用藥，就會有點來不及。」台大醫院老年醫學部主任詹鼎正非常擔心高風險族群輕忽篩檢、早用藥的重要性。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健指出，確診後會建議高風險族群及早使用抗病毒藥物，以縮短病程、減輕疾病嚴重度、降低死亡率。

新冠肺炎確診者在疾病剛開始頭五天是用藥黃金期，王復德強調，過了五天，身體就會產生免疫反應，若持續惡化就得住院，並接受類固醇等免疫調節藥物的治療，此時，多半已進入肺炎階段，從中症至重症，轉捩點在於血氧濃度開始下降，若出現呼吸喘、頭暈等缺氧症狀，務必就醫，避免釀成悲劇。