健康你我他╱居服員連哄帶騙 老媽乖乖散步去

剛退休時，公婆都是八十有五的高齡，每天要負責他們的餐食，一天的時間被切割得不完整，當婆婆行動不便時，我不想再為難自己，利用長照2.0由居服員協助她沐浴。

單身的大姊退休後，獨居的母親搬去與她同住，姊姊瞬間從一人飽全家飽的模式，切換成照顧者的角色，因與母親密切接觸，兩人的磨擦日漸頻繁。母親老了，不愛動，整天窩在家，不是睡覺就是看電視，常任性而為，姊姊有時會勉強母親做一些有益身心的事，老人家總覺得姊姊很囉唆，搞得雙方心裡都不舒服。

姊姊常滿腹委屈，抱怨母親的不配合。我建議姊姊也申請長照2.0，由居服員為母親送餐及陪外散步。剛開始，居服員阿葆為母親煮食午餐並陪外散步，母親嫌棄阿葆準備的午餐不合口味，也不喜歡每天要出去走路。

於是我們調整服務項目，煮食改成代購午餐，陪外改成二天一次，其他天則在家做簡單運動。雖然母親還是會找理由不想出門，阿葆會連哄帶騙對母親說：「阿嬤，天氣很好，我們出去走一下下就好，拜託啦！」「阿嬤，妳不跟我出門散步，如果我們督導來抽查，我會被辭頭路。」通常母親就會乖乖出門。

如果你有年邁的父母需要陪伴，申請長照2.0服務，可讓你不用獨自承受長期照顧的壓力，身心也會比較健康，照顧父母這條路才能走得遠。