聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他╱居服員連哄帶騙 老媽乖乖散步去

聯合報／ 文／張桂瓊（桃園市）
如果你有年邁的父母需要陪伴，申請長照2.0服務，可讓你不用獨自承受長期照顧的壓力。圖／張桂瓊提供
如果你有年邁的父母需要陪伴，申請長照2.0服務，可讓你不用獨自承受長期照顧的壓力。圖／張桂瓊提供

剛退休時，公婆都是八十有五的高齡，每天要負責他們的餐食，一天的時間被切割得不完整，當婆婆行動不便時，我不想再為難自己，利用長照2.0由居服員協助她沐浴。

單身的大姊退休後，獨居的母親搬去與她同住，姊姊瞬間從一人飽全家飽的模式，切換成照顧者的角色，因與母親密切接觸，兩人的磨擦日漸頻繁。母親老了，不愛動，整天窩在家，不是睡覺就是看電視，常任性而為，姊姊有時會勉強母親做一些有益身心的事，老人家總覺得姊姊很囉唆，搞得雙方心裡都不舒服。

姊姊常滿腹委屈，抱怨母親的不配合。我建議姊姊也申請長照2.0，由居服員為母親送餐及陪外散步。剛開始，居服員阿葆為母親煮食午餐並陪外散步，母親嫌棄阿葆準備的午餐不合口味，也不喜歡每天要出去走路。

於是我們調整服務項目，煮食改成代購午餐，陪外改成二天一次，其他天則在家做簡單運動。雖然母親還是會找理由不想出門，阿葆會連哄帶騙對母親說：「阿嬤，天氣很好，我們出去走一下下就好，拜託啦！」「阿嬤，妳不跟我出門散步，如果我們督導來抽查，我會被辭頭路。」通常母親就會乖乖出門。

如果你有年邁的父母需要陪伴，申請長照2.0服務，可讓你不用獨自承受長期照顧的壓力，身心也會比較健康，照顧父母這條路才能走得遠。

居服員 長照 阿嬤

延伸閱讀

高球／台灣大哥大女子賽找信心 洪玉霖獨居領先

「當街熱吻男友」引殺機！ 巴基斯坦少女遭父母勒斃陳屍農舍

媳婦把裝潢打掉！婆婆出國回來傻眼「完全沒討論」：真丟父母的臉

2個月來念念不忘...香港人愛上台灣25元飲料 淘寶代購一組飆破600

相關新聞

疫情、早篩 新增洗腎數近年首見下降

台灣被喻為「洗腎王國」，洗腎人數超過九萬，人口占比位居全球之冠，不過，台灣腎臟醫學會昨發布最新「台灣腎病年報」，一○九年...

新冠高峰來襲╱民眾「新冠疲累」、疫苗施打率低 社區感染拉警報

根據美國疾管署（ＣＤＣ）所發布最新訊息，新冠變異病毒株JN.1正迅速蔓延，台灣十月也首見該變異株，由於感染力強大，更易造...

防路樹殺人 中央地方推專業管控

本報陽光行動報導「路樹殺人」背後諸多人為疏失因素，行政院副院長鄭文燦昨在「台日樹木風險管理研討會」致詞時表示，城市的樹木...

寒流來襲要當「心」 8招做好低溫保健

今、明兩天冬季第一波寒流來襲，低溫下探10度以下。預防連日低溫，國健署長吳昭君提醒，保暖工作務必做好，起床要遵守「 慢、...

健康主題館╱韓式泡菜致癌？ 富含乳酸菌好處多

韓式泡菜常見於各種美食，是韓式料理、台式小吃的靈魂角色。常吃泡菜到底好不好？研究發現，醃漬物容易導致癌症，可是透過發酵製...

新冠來襲╱施打3疫苗 構築重要防護基礎

新冠變異病毒株JN.1正在世界各國迅速蔓延，研究顯示，新冠ＸＢＢ疫苗對這隻病毒株可產生預防效果，不過根據疾管署數據，台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。