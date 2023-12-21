疫情、早篩 新增洗腎數近年首見下降

台灣被喻為「洗腎王國」，洗腎人數超過九萬，人口占比位居全球之冠，不過，台灣腎臟醫學會昨發布最新「台灣腎病年報」，一○九年新增長期透析人數一萬二三八一人，比前一年少了九十四人，雖然降幅極低，卻是國內洗腎發生率五年來首次下降，專家預估，數字將再降。

「我國腎病人數高達二六三萬人，腎病預防不能掉以輕心。」台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，末期腎病變患者必須洗腎，去年洗腎病友累積九萬六千多人，如果未能妥善控制，恐破十萬大關；所幸「早篩早治」觀念逐步落實，抑制洗腎新發個案，四十至六十四歲發生人數逐年下降，今年洗腎總數仍是九萬餘人，數字並無太大變動。

健保數據顯示，過去幾年來，國內透析人數明顯增加，一○五年七點九萬人，一○六年八點二萬，一○八年八點六萬人，一○九年八點八萬人，到了一一○年，人數大躍進，飆升至九點六萬人。

但從年度新增個案人數來看，則出現反轉趨勢，一○九年長期透析的發生率為每百萬人口五二五人（一萬二三八一人），和一○八年發生率（一萬二四七五人）相較，下降百分之○・六，減少九十四人。

台灣腎臟醫學會榮譽理事長黃尚志分析洗腎數字下降原因，首先與新冠疫情有關，洗腎患者免疫功能較差，為重症高風險族群，部分病友染疫後，病情嚴重，死於相關併發症；再者，國內推行腎病防治計畫多年，在政策引導下，七成洗腎患者參與初期腎病、末期腎病前期或糖尿病及初期腎病等照護計畫，延後洗腎時間。

黃尚志預期不論新增洗腎病人、整體洗腎發生率均將繼續下降。他表示，目前新收案透析病患平均年齡為六十七・五歲，預期逐年往後延，年老病人透析，雖然照護較為困難，但可透過跨科整合照護，延長餘命，提高生活品質。

研究顯示，多數慢性腎病患者，未認知到自身腎臟出問題。據統計，國內每八名成年人就有一人罹患腎臟病，腎臟功能異常，但多數患者腎病初期症狀不明顯，若未及時診斷，接受治療，恐惡化為末期腎臟病。

中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟指出，三高患者、肥胖者、吸菸者及長期服用止痛藥者為慢性腎病高風險族群，定期接受抽血及驗尿等檢查，交叉比對腎絲球過濾率，白蛋白尿等數值，初步了解腎臟健康，若數值落在黃色或橙色區塊，即為早期慢性腎臟病徵兆，務必及早就醫。