寒流來襲要當「心」 8招做好低溫保健

今、明兩天冬季第一波寒流來襲，低溫下探10度以下。預防連日低溫，國健署長吳昭君提醒，保暖工作務必做好，起床要遵守「 慢、熱、起、穿、行」原則，避免心血管疾病或中風急性發作。使用保暖產品應注意「不能長時間使用」、「不直接接觸皮膚使用」2原則，一旦有異狀應盡速就醫。

吳昭軍表示，除了長者、三高患者及嬰幼兒外，早出晚歸或是輪值大夜班的民眾，也要注意「戶外」溫差，造成血壓突然升高，促發心臟病及中風急性發作。「室內」溫差也不可輕忽，門窗不完全緊閉，須適度通風。國健署提供「低溫保健」8大要點：

1.環境：在室內居家臥室、衛浴與客廳等環境，長者容易跌到的地方，燈光需要明亮，地上不堆放雜物，避免增加行走的障礙，若加上天冷末梢血液循環慢，注意頭暈或心臟不適等現象，除了保暖之外，適度的通風也很重要。

2.保暖：只要有起床的動作，謹記「慢、熱、起、穿、行」5字訣，晚上睡前，先備妥保暖衣物在床邊隨手可得之處，不管是何時起床，都要記得先在床上活動一下四肢或進行伸展暖身運動，促進身體的血液循環，起身後先坐在床邊，添加衣物保暖，再慢慢地下床，起床後的活動不要過於急促，並補充溫開水，以暖和身體。

3.飲食：天冷選擇食補或藥補的湯品或鍋類，若含有酒精成分，更要注意身體體溫及外在環境溫度的差異；喝湯時，湯品的溫度不超過攝氏65度，否則易造成食道的傷害。

4.泡湯：飯前、酒後不可泡湯，建議至少間隔2小時，且水溫勿超過攝氏40度，也不宜單獨泡湯。

5.運動：運動前要充分熱身，有抽菸、酗酒、肥胖或慢性病和心血管疾病等高風險族群，可選擇在室內的簡單運動，若要出門運動，建議結伴運動，相互有照應。

6.按時服藥與情緒穩定控制病情：定期量測及記錄血糖、血壓等數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒的穩定。

7.攜帶健保卡及緊急用藥：外出要隨身帶著健保卡，並註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史等訊息；如醫師有開立緊急備用藥品，應隨身攜帶。

8.有異狀立即就醫：身體如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、惡心、冒冷汗、頭暈或暈厥等不適症狀，或出現腦中風的任一徵兆，無法準確執行「微笑、舉手、說你好」，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。