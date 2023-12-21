益生菌緩解便祕？菌種菌量看清楚

不少有便祕困擾的人，會食用益生菌促進腸胃蠕動，藥師指出，選購益生菌時，菌種來源、菌量等是否已達建議，應詳細查看標示。不過，益生菌並非緩解便祕的唯一或主要方法。

人體腸道內菌相的消長和抵抗力息息相關，有些民眾會服用益生菌促進腸胃蠕動，有便祕問題也會聯想到使用益生菌。藥師公會全聯會常務監事李懿軒指出，益生菌有藥品級與食品級的差異，前者須經食藥署核可，作用上可宣稱療效。

在選購食品級益生菌時，李懿軒建議，民眾可詳細檢視菌種來源、菌量等數值，有沒有達到建議標示的含量，「益生菌並不是緩解便祕的主要方法」，如便祕已達一定程度，提醒民眾還是尋求醫師或藥師協助，透過藥品達到症狀緩解。

李懿軒說，消費者多半會認為，攝取益生菌能夠達到腸胃蠕動、新生菌叢的效果，但除了選用好的產品外，也要服用一段時間才會得到效果，益生菌不是短期內快速緩解症狀的產品。坊間有些酵素錠會宣稱緩解便祕作用，提醒消費者不要選擇來路不明，或是誇大療效的產品。

有民眾會補充含鈣的綜合維他命，李懿軒提醒，要避免攝取超過成人建議攝取量1000毫克，加上鈣離子的特性，特別容易堆積，且在腸道中對鈣質的吸收有限，如果一次吃下太多的鈣，身體無法吸收，可能會堆積在小腸、大腸、肛門口，影響腸道的蠕動。

食藥署指出，益生菌包含的微生物種類繁多，最常使用在食品中的是乳酸菌，有「一般公認安全（GRAS）」的特點，且具有胃腸功能改善、免疫調節、輔助調整過敏體質等功效。