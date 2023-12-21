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嘉縣種鵝場爆禽流感 撲殺1.2萬隻

聯合報／ 記者呂慧瑜黃于凡／嘉義報導
嘉縣大林1處養鵝場確診H5N1禽流感，縣府昨撲殺全場1萬2千隻鵝並消毒。圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供
嘉縣大林1處養鵝場確診H5N1禽流感，縣府昨撲殺全場1萬2千隻鵝並消毒。圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供

嘉義縣大林鎮1處養鵝場發生鵝隻不明原因死亡，飼主15日主動通報，縣府立即場調查、採樣，經檢驗前天確診H5N1亞型高病原性禽流感，昨一早執行人道全場撲殺1萬2千隻鵝並消毒，預計清場到深夜才能完成；有民眾憂心出現缺鵝肉潮，鵝肉店業者認為，暫未發現缺口。

民雄1名鵝肉店業者說，夏季種鵝產蛋量就不多，往年冬天的鵝肉就會較不足，這次撲殺為生蛋的種鵝，對目前鵝肉供貨影響還不大，如果鵝肉不足，通常會跟雲林等別縣市購鵝肉來販售。

嘉縣家畜疾病防治所長林珮如指出，該養殖場飼養1萬2千隻種鵝，15日下午4點接獲通報，立即派員至現場疫情訪視，全場移動管制，採樣送新北淡水區農業部獸醫研究所檢驗。

林珮如說，前天檢驗報告出爐，確診H5N1高病原性禽流感，昨一早6時就進場撲殺，由於數量多，加上是養殖1至2年種鵝，體積較大隻，預計要裝6千個袋子才夠，清場一路持續深夜才完成，並持續對周圍禽場加強疫調及養禽場消毒工作。

禽流感 確診 農業部

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