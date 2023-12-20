美國女大生曝「水壺蓋沒洗」釀病痛 感染醫分析可能原因

美國1名女大生在社群平台分享，自己在半年內4度生病，且都是支氣管炎、鼻竇炎、喉嚨痛等呼吸道疾病，但水壺洗乾淨之後就好多了，推測是蓋子的矽膠圈上的黴菌惹禍；國內感染科醫師認為，可能是她在那段時間免疫力較低所致，一般而言，這個途徑感染呼吸道疾病的機會很小，除非水中的細菌量，達每毫升10萬隻以上的細菌，才較有可能。

外電報導，女大生Kae在影音平台TikTok上分享，自己曾在半年內陸續感染支氣管炎、鼻竇炎、喉嚨痛等呼吸道疾病，她後來決定要好好清洗自己的水壺，拔掉矽膠後驚訝地發現，上面長滿了黴菌，洗乾淨後就沒有再生病，認為就是這些黴菌害她「中毒」，但並未進一步說明自己的病況。

新光醫院感染科主任黃建賢說，這樣的情形很少發生，因為喝進去的水通常會進到腸胃道，胃酸會將細菌或黴菌殺掉，所以很少有人因為這樣而產生呼吸道症狀，且即便水壺的矽膠上有少量黴菌，除非有免疫相關疾病，或正在進行化學治療的癌症患者，以一般人的抵抗力而言，不容易因此引發感染。

黃建賢指出，通常透過攝取食物或水引發感染，都要有比較大量的細菌、「胃酸一下子殺不掉」才會發生，要達到這種狀況，通常會是每毫升10萬隻以上的細菌或黴菌才可能發生，臨床上觀察，因為飲食導致的感染，通常是食物被沙門氏菌污染時才會發生。

台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民曾說，肉類、蛋或者動物製品等，較容易遭沙門氏菌汙染，小朋友抵抗力比較差、胃酸也不像成年人這麼多，本身保護機制稍微差一點，算是感染沙門氏菌高危險群，多數會在感染後出現腸胃炎、腹瀉、發燒等狀況，可能有1%至5%會發展為重症，如腸破裂或菌血症。