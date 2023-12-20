桃機一航廈新增30座自助行李託運機台 有助紓解排隊人潮

桃園國際機場持續邁向智慧化、自動化目標，優化旅客報到速率並強化服務品質，機場公司於今天（20日）舉辦「第一航廈自助行李託運系統啟用典禮」，宣布新增30座自助行李託運（Self Bag Drop，SBD）機台上線使用。機場公司表示，SBD系統較傳統人工託運更加快速及省時，自2017年上路後越來越多民眾投入使用。

機場公司指出，桃園國際機場目前共有56座自助行李託運機台（第一航廈30座、第二航廈26座），以及市區預辦登機、航空公司網路/手機自助報到系統，目前由桃園機場搭乘華航、長榮等國籍航空出境旅客，使用智慧化報到平均已超過5成，加上SBD等服務，提供旅客更省時、便利的體驗，不但縮短旅客排隊時間，還能減少人工報到櫃檯作業負荷，紓解出發報到大廳尖峰時刻排隊人潮。

機場公司表示，旅客抵達機場前透過手機或電腦等裝置，提早線上完成網路報到手續，再利用第一航廈、第二航廈或機場捷運A1台北車站、A3新北產業園區等市區預辦登機的自助行李託運機台，短短2分鐘就能輕鬆完成報到及行李託運，即便是初次使用的旅客也不用擔心。

機場公司總經理范孝倫表示，第二航廈自助行李託運系統是島區設計，第一航廈自助託運行李系統則屬兩用型，在櫃檯前段鼓勵已完成網路或自助報到的旅客自行託運行李，快速完成報到作業，也可以配合營運調整成人工櫃檯使用。統計至11月底，桃園國際機場2023年旅運量已逾3,177萬人次，隨著旅運提升，自助行李託運系統能提高整體工作效率。

機場公司透露，目前提供自助行李託運服務包括中華航空、台灣虎航、星宇航空、長榮航空、立榮航空、華信航空，未來國泰航空及AirAsia集團旗下包括馬亞洲、泰亞洲、菲亞洲、全亞洲也會加入，逾十家航空公司提供旅客優質且免費服務，因各家規定不同，提醒旅客可先行至航空公司官網查詢。