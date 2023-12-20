影／昇恆昌公益耶誕報佳音 邀弱勢團體進桃機同歡

一年一度溫馨的耶誕佳節即將到來，疫情後桃機旅運量攀升，全年度可望達3500萬人次，為營造機場溫暖節慶氛圍，昇恆昌免稅店今天（20日）首度於疫情後在桃機第二航廈管制區內舉辦「愛的樂章-聖誕報佳音」活動，邀請旅客同歡。桃園國際機場公司董事長楊偉甫表示，有信心達成明年旅運量4000萬人次的目標。

楊偉甫指出，今年是疫情後復甦的一年，旅客量越來越多、業務越來越蓬勃，今天的活動代表機場已從疫情走出，馬上就是2024年，也是桃機成立45周年，感謝機場大聯盟所有夥伴，11月15日已達3000萬人次客運量，預計今年可達成3500萬人次的目標，也有信心可以達成明年4000萬人次的目標，也會把服務做得更好。

昇恆昌總經理江建廷表示，昇恆昌苦撐走過三年疫情，很開心疫情後又可以跟旅客共度溫馨的耶誕節。解封後國內外旅客的復甦、機場的熱絡，對於機場、駐站單位與觀光旅遊業者來說，確實帶來了「佳音」，很感謝桃園機場公司跟相關單位一直以來給予的支持。昇恆昌也將持續秉持以顧客為中心的理念不斷優化旅客體驗，堅持投入社會公益，也期待與桃園國際機場一起繼續在國際上共創佳績。

昇恆昌透露，為延續社會公益理念，本次活動邀請私立安康啟智教養院以及桃園市新屋區偏鄉的笨港國小合唱團參訪機場國門，笨港國小合唱團更帶來長達15分鐘的耶誕組曲，昇恆昌也在今天致贈兩團體加菜金，將耶誕節的愛和祝福傳給需要幫助的人們，以行動回饋社會。

除今天舉行的報佳音活動外，昇恆昌也在機場各處布置耶誕拍照陳列，以及在第二航廈設置桃園機場最高的8公尺銀白色聖誕樹，供旅客拍照留念，更安排耶誕老公公、耶誕甜心及薑餅人角色與旅客互動送糖果，讓聖誕節的歡樂幸福氣息充滿桃園機場的每個角落。