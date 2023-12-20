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桃機新增30座自助行李託運 2分鐘完成報到託運

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
桃園機場第一航廈新增30座自助行李託運服務。圖／桃園機場公司提供
桃園機場第一航廈新增30座自助行李託運服務。圖／桃園機場公司提供

桃園國際機場第一航廈新增30座自助行李託運服務，桃機公司指出，抵達機場前透過手機或電腦等裝置，提早線上完成網路報到手續，再利用第一航廈、第二航廈或市區預辦登機（機場捷運A1台北車站、A3新北產業園區）的自助行李託運機台，2分鐘即可完成報到、託運。

桃機公司總經理范孝倫表示，第二航廈自助行李託運系統是島區設計，第一航廈自助託運行李系統則屬兩用型，在櫃檯前段鼓勵已完成網路或自助報到的旅客自行託運行李，快速完成報到作業，也可配合營運調整成人工櫃檯使用。他也說，今年截至11月底，桃機旅運量逾3177萬人次，期許2024年運量重回4000萬人次。

桃機公司說，近年積極推廣多元化自助服務，包含自助行李託運機台共56座（第一航廈30座、第二航廈26座），以及市區預辦登機、航空公司網路/手機自助報到系統，目前由桃園機場搭乘華航、長榮等國籍航空出境旅客，使用智慧化報到平均已超過5成，加上SBD等服務，旅客省時便利，縮短排隊時間，減少人工報到櫃檯作業，紓解出發報到大廳尖峰時刻排隊人潮。

桃機公司表示，目前提供自助行李託運服務包括中華航空、台灣虎航、星宇航空、長榮航空、立榮航空、華信航空，未來國泰航空及AirAsia集團旗下包括馬亞洲、泰亞洲、菲亞洲、全亞洲也會加入，逾10家航空公司提供旅客優質免費服務；因各家規定不同，提醒旅客先行至航空公司官網查詢。

機場捷運

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