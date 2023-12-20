快訊

逮機會復仇？賴清德政見會彩排笑虧1句話 柯文哲僅微笑回應

直播／首場總統政見會晚間7點登場 抽籤順序侯友宜、賴清德、柯文哲

三大名師看台積高層異動 咸認未來挑戰是如何維持領先

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒流冬至相伴！各地氣溫下滑恐跌破10度 這縣市體感下探1度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
寒流報到各地氣溫如階梯般一路下滑，中央氣象署表示，周四晚上至周五清晨為最冷時刻。本報資料照片
寒流報到各地氣溫如階梯般一路下滑，中央氣象署表示，周四晚上至周五清晨為最冷時刻。本報資料照片

寒流報到，冬至相伴，各地氣溫如階梯般一路下滑。中央氣象署表示，周四晚上至周五清晨為最冷時刻，中部以北、宜蘭最低溫下探9度，北部沿海靠山區6度。另外，金門氣象站指出，周五冬至當天，金門地區入夜後體感下探1至6度。

中央氣象署傍晚發布低溫特報，今天寒流南下，各地氣溫明顯下降，至周五前寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度左右或以下氣溫發生；今晚至明日，新竹以北及宜蘭有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生機率。

此外，中央氣象署也發布長浪即時訊息，今、明兩天基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海，易有長浪發生；目前台東已觀測到2至3米浪高。

中央氣象署預報員陳伊秀指出，預估寒流影響持續至周五，周四晚上至周五清晨為最冷時刻，中部以北、宜蘭低溫9至11度，局部空曠地區再低1至2度，北部沿海靠山區可能下探6度，其他地區12至14度。

她說，明天北部、東半部、南部地區、中部山區局部短暫雨，中部平地零星雨；周五水氣減少，桃園以北、東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

陳伊秀提醒，周六寒流雖稍減弱，但仍偏冷。周日再迎一波冷空氣，午後受大陸冷氣團影響，持續至下周二清晨，聖誕節前後也有一波降溫，北台灣高溫不超過20度、低溫13至14度，局部地區最低11到12度；其他地區早晚涼冷，低溫14至15度。

另外，中部以北、宜蘭、花蓮2500公尺以上高山，可能地面結冰或霧淞；周四晚上至周六清晨，若水氣、溫度配合，北台灣2000公尺以上山區，不排除降雪。

未來氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
金門氣象站指出，周五冬至當天，金門地區入夜後體感下探1至6度。圖／翻攝自金門氣象站臉書專頁
金門氣象站指出，周五冬至當天，金門地區入夜後體感下探1至6度。圖／翻攝自金門氣象站臉書專頁

寒流 氣象署

延伸閱讀

一圖曝地表被冰封住了 粉專：這波寒流冷空氣真的非常強

冬至寒流相伴中部以北10度部分地區6度 下周日再有冷氣團

恐10度以下！ 寒流南下 10縣市低溫特報

寒流來襲！今愈晚愈冷風力亦增 「最冷時間點」曝光下探9度

相關新聞

《華燈初上》台北福華！7處神秘空間解鎖 抽萬元住宿券

台北福華要用不一樣的方式迎接四十周年！今起「福華1984」年度特別活動首度登場，飯店將重啟被時光凍結、有如《華燈初上》的...

早鳥票省200！全台最大「九族櫻花祭」首推花季票卡

被譽為全台最大賞櫻盛會的「九族櫻花祭」，2024年的早鳥優惠票即起開搶，同步上架的還包括今年首度推出、花季期間無限暢遊的...

動漫迷暴動！2024「澎湖國際海上花火節」新主題曝光 「航海王」主題３大亮點搶先公開

動漫迷要衝！繼「迪士尼100週年奇幻慶典」後，2024「澎湖國際海上花火節」將於明年5月正式登場，並攜手全球知名動漫IP「航海王」打造全新主題，「三大合作亮點」大公開...

驚！東北角知名景點「象鼻岩」鼻子被海浪打斷消失了

新北市東北角東北角海域最有名的岩壁象鼻岩，是陸上的旅遊熱點，也海上娛樂船也是必訪之點，今天下午1點多，傳出遭海浪拍打鼻子...

台北也有落羽松了！南港美拍秘境「麗山農民廣場」還有雙心跳石與百年古宅

台北也有落羽松了！位於南港郊山農村的隱秘勝地「麗山農民廣場」，冬季中的落羽松展現令人迷醉的色彩，樹型高大，葉片如羽毛飄落，宛如走在夢幻的紅毯上。這片風光不僅是自然之美，更承載著地方文化，曾為日治時期的書院地點，經過改善成為獨特的休憩環境，廣場鋪面鑲嵌著北宋文豪蘇軾的詞句，瀰漫著文學氛息。文青控可以安排一場輕旅行了！

只有一天！「晶華酒店」攜手北捷 推一日快閃「永續慈善聖誕市集」 異國美食、棉花糖可可準備好了

再一個禮拜就是聖誕節啦！晶華酒店與台北捷運公司共同舉辦只有一天的「永續慈善聖誕市集」，在12/17這天邀請大家來喝熱紅酒、享受星級酒店推出的聖誕美食，重要的是，市集的收入最後會捐給喜憨兒基金會，等於吃喝玩樂還能兼做公益，超棒的有沒有！還沒有行程的可以去逛逛走走唷～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。