寒流冬至相伴！各地氣溫下滑恐跌破10度 這縣市體感下探1度

寒流報到，冬至相伴，各地氣溫如階梯般一路下滑。中央氣象署表示，周四晚上至周五清晨為最冷時刻，中部以北、宜蘭最低溫下探9度，北部沿海靠山區6度。另外，金門氣象站指出，周五冬至當天，金門地區入夜後體感下探1至6度。

中央氣象署傍晚發布低溫特報，今天寒流南下，各地氣溫明顯下降，至周五前寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度左右或以下氣溫發生；今晚至明日，新竹以北及宜蘭有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生機率。

此外，中央氣象署也發布長浪即時訊息，今、明兩天基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海，易有長浪發生；目前台東已觀測到2至3米浪高。

中央氣象署預報員陳伊秀指出，預估寒流影響持續至周五，周四晚上至周五清晨為最冷時刻，中部以北、宜蘭低溫9至11度，局部空曠地區再低1至2度，北部沿海靠山區可能下探6度，其他地區12至14度。

她說，明天北部、東半部、南部地區、中部山區局部短暫雨，中部平地零星雨；周五水氣減少，桃園以北、東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

陳伊秀提醒，周六寒流雖稍減弱，但仍偏冷。周日再迎一波冷空氣，午後受大陸冷氣團影響，持續至下周二清晨，聖誕節前後也有一波降溫，北台灣高溫不超過20度、低溫13至14度，局部地區最低11到12度；其他地區早晚涼冷，低溫14至15度。

另外，中部以北、宜蘭、花蓮2500公尺以上高山，可能地面結冰或霧淞；周四晚上至周六清晨，若水氣、溫度配合，北台灣2000公尺以上山區，不排除降雪。