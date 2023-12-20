返鄉注意！春節離島班機加開第二波 26日統一開放訂位

明年春節離島機票日前開賣，交通部民航局今天宣布，針對目前需求較高航線，加開第二波加班機，總計提供1萬980個座位，12月26日下午6時至8時統一開放訂位。

民航局指出，明年春節離島管制航線，在今年12月5日至7日起，開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況，再規畫第二波加班機，其中澎湖航線提供6646個座位數，金門航線提供4334個座位數，總計提供1萬980個座位數。

民航局提醒，旅客應於訂票後3日內完成開票，例如12月26日訂票者，應於12月28日前完成開票，提醒注意開票期限，確保自身權益。另外，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

民航局指出，春節期間尖峰日期及時段航班需求大，離峰時段及反向之航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。

此外，航空公司已針對反向，如節前離島往本島方向，機票提供優惠，亦建議居住本島家人可安排離島鄉親來台，除可免去訂位困擾，避開擁擠人潮，亦可享機票優惠。