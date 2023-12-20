高抗藥性時代下搶命 兩大醫學會呼籲：縮短新型抗生素審核期間

天冷流感、新冠肺炎等病菌齊發。一名56歲男子染新冠肺炎，併發心肌炎、心衰竭與心因性休克，被收治在加護病房，期間他出現抗藥性感染，即使已用到第四代頭孢菌素類抗生素仍無效，所幸醫師改投予新型抗生素組合才控制病況。

台灣感染症醫學會、中華民國重症醫學會今共同召開「2023翻轉抗藥性菌危機記者會」，呼籲政府正視日益嚴重的抗藥性問題，應給予藥廠合理利潤，與縮短新藥審核時間，讓更多救命抗生素新藥能進入台灣。

台灣感染症醫學會理事長王復德指出，根據台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統2023第二季的資料，新冠肺炎疫情三年期間，台灣多種病原菌抗藥占比持續攀升，部分菌種抗藥性占比超過8成，腸道菌(CRE)抗藥性占比更幾乎是九年前的3倍，感染科醫師面臨能使用的武器，也就是治療藥物愈來愈少。

高雄長庚醫院感染醫學科教授李禎祥表示，研究已知「越晚給予有效抗生素，感染死亡率越高」，他分享先前的一名案例，56歲男子因感染新冠肺炎，引發心肌炎、心臟衰竭、心因性休克，後因呼吸衰竭使用呼吸器治療，住院期間，因出現呼吸器相關肺炎，經使用第四代頭孢菌素類抗生素治療，血液培養結果顯示有綠膿桿菌抗藥性感染，再改用新型抗生素組合，才轉危為安。

中華民國重症醫學會理事長高國晉指出，近年癌症新藥接續問世，包括肺癌在內的多種癌症存活明顯提升，但抗生素除了新藥少之外，如果沒有良好的管控與使用機制，未來可用藥物選擇將更加有限。

高醫重症加護醫學中心主任許超群指出：「在過去抗藥性不是很嚴重的時代，經驗性抗生素使用多能奏效。就像是早年派出王建民，勝投率就夠高，但現在抗藥菌問題升溫，可能需換上新一代投手，例如大谷翔平，才有勝算！」

王復德表示，國外即使有新的抗生素，若要進台灣市場，新藥審核要費時一年多，健保審核給付又要一年多，等於一切順利，至少要等兩年多，這期間很多病人，可能早因等不及新藥病逝，呼籲政府應縮短新藥審核時間，尤其是救命的抗生素，再者，他認為健保應給藥商合理利潤，否則新藥不進台灣市場，將是國人壽命的損失。