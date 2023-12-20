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年輕常殺生…嘉義6旬男捐眼角膜彌補 光明留人間

中央社／ 嘉義市20日電
眼角膜摘取示意圖。圖／聯合報系資料照
眼角膜摘取示意圖。圖／聯合報系資料照

嘉義縣邱姓男子因多重慢性疾病入住安寧病房，今天早上過世，為彌補年輕常殺生欲器捐，家屬尊重邱男遺願器官捐贈救人，嘉義醫院表示，已完成眼角膜捐贈手術，遺愛人間。

衛福部嘉義醫院發布新聞稿指出，68歲邱男因多重慢性疾病入住安寧病房，在社工關懷家屬過程中，家屬主動提出器官捐贈意願，由安寧團隊與家屬討論器官捐贈可行性，希望幫邱男完成遺願。

邱男兒子表示，父親住院期間曾提及年輕時常殺生，希望透過捐贈器官來彌補對生命的虧欠，因此，家人討論後，決定讓父親用另一種方式延續生命，同意捐贈眼角膜幫助陌生人看見光明世界。

嘉義醫院獲悉邱男有捐贈眼角膜意願，啟動跨院合作機制與成大醫院器捐團隊共同協力，確認病人符合組織捐贈條件，並確認邱男於今天早上6時左右心跳停止後，隨即由嘉義醫院院長莊仁賓、副院長陳詩典及安寧團隊陪同，完成眼角膜捐贈手術。

嘉義醫院社工室主任林佳慈表示，一旦啟動器捐流程，需全體動員分秒必爭，共同努力完成器捐者與家屬心願；器官捐贈是離世者留給家人的溫暖禮物，能幫助家屬縮短悲傷期。

莊仁賓指出，醫院對邱男的大愛奉獻深表無限感激與尊敬，感謝邱男捐出眼角膜幫助須重見光明的人。近年來，嘉義醫院持續推廣器官捐贈，呼籲社會大眾踴躍響應器捐的助人理念，讓生命光輝可以永續長存。

器官捐贈 嘉義 手術

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