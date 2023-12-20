準備迎接假期！元旦連假車潮最快29日湧現 省道易壅塞路段一次看

元旦連假12月30日至明年1月1日，交通部公路局預估車潮將自29日下午起出現；觀光旅遊車潮將於30日至1月1日於各大風景旅遊熱點湧現；返回工作地車潮預計31日下午陸續出現，省道易壅塞路段包含地區的主要幹道、銜接高速公路路段及觀光風景地區鄰近路段。

公路局預估省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道，如台9線蘇花路廊及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段等。銜接高速公路路段，如台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線仁德系統、歸仁交流道及台88線鳳山至五甲路段等。

另外，重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線大溪、大湖及古坑至梅山路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段等。

公路局指出，為紓解壅塞路況，依各路段連續假期的交通特性規劃疏運措施，包括規劃替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車通行管制及省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

公路局也說，為鼓勵民眾元旦連假期間多搭乘公共運輸，12月29日0時起至1月1日24時推出多項全國性國道（公路）客運優惠，包含88條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘高鐵、臺鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠等。