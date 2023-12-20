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北榮獲企業、團體捐贈上千萬心血管外科儀器

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
民間企業家及團體共同捐贈台北榮總2600萬元多項貴重儀器設備。圖／北榮提供
民間企業家及團體共同捐贈台北榮總2600萬元多項貴重儀器設備。圖／北榮提供

葡眾、建和及雲林縣雲邑百二庄老大媽會等企業家及團體共同捐贈北榮心臟血管外科儀器設備。台北榮總院長陳威明表示，台北榮總以照顧急、重、難的病人為使命。心臟血管外科主任張效煌感謝各界善心，他表示，醫療團隊會善用各項捐助設備，治療及搶救更多的心臟疾病患者。

民間企業家及團體共同捐贈台北榮總2600萬元多項貴重儀器設備，包括旗艦款心臟超音波、搶救急重症病人的新型葉克膜、生物醫學冷凍櫃，及心室支持系統耗材等，今舉行捐贈儀式，由陳威明代表受贈。

陳威明說，台北榮總以照顧急、重、難的病人為使命，為不增加弱勢病人負擔，掛號費仍維持100元不調漲。再者，治癌成效驚人的重粒子，也讓弱勢病人可以免費治療，「外界的支持，就是讓台北榮總可以繼續朝向不以營利為目的。」

葡眾企業的李能緣女士從2015年開始慈善捐贈，她表示，北榮掛號費不漲，但慈善愛心會繼續上漲，感謝北榮提供這個機會讓愛心可以化為實際行動，最感謝是好朋友們可以一起做愛心。

捐贈者之一的雲林縣雲邑百二庄老大媽會，希望將本次捐贈的新型葉克膜機器，取名為「西螺媽老大媽號」，宏揚媽祖慈愛的精神，給等待的生命一個機會、一個出路，也祈求給予庇佑，讓所有病人都能逢兇化吉、平安如意，她也期望從事公益都能做到精準、及時、主動及善解人意，更重的是百分百達成的目標。

張效煌指出，旗艦款心臟超音波設備具有高解析度檢查、流暢的操介面，可滿足心臟及周邊血管檢查的精準需求；而新型葉克膜更是搶救寶貴生命的重要設備。

儀器由葡眾企業股份有限公司曾張月董事長、曾美菁總經理、陳偉民顧問、李能緣女士、許明善顧問、藍金朝顧問、陳正傑顧問、翁小堡顧問、建和實業楊勝宗董事長、雲林縣雲邑百二庄老大媽會等企業家及團體，共同捐贈。

榮總 老大 葉克膜

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