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一圖曝地表被冰封住了 粉專：這波寒流冷空氣真的非常強

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
氣象粉專說地表被冰封住了，這波寒流冷空氣非常強。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」。
氣象粉專說地表被冰封住了，這波寒流冷空氣非常強。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」。

感受到溫度下降了嗎？入冬以來首波寒流報到，中央氣象署上午預報指出，各地溫度今起一路下滑，明後兩天最冷，中部以北可能出現10度甚至部分空曠地區最低6度。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早曬出一圖指出，朝鮮半島、中國華北及東北無雲卻呈現白色，表示地表被冰封住了，這波寒流冷空氣真的非常強。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，南北冷暖勢力串連，黃海及渤海的冷平流雲系相當明顯，快速往南衝，朝鮮半島、中國華北及東北無雲卻呈現白色，表示地表被冰封住了，這波寒流冷空氣真的非常強。而位於南海的鯉魚颱風，中高層水氣順著高空氣流飄到台灣上空，導致今天許多地方雲層厚重甚至下雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，寒流即將抵達，午後溫度開始下滑，寒流威力再增強，台北下探8度。

不只台灣有寒流，日本及韓國明天起都有入冬以來超強寒流，很多地方都會下大雪。日本氣象廳指出，受到入冬以來最強寒流影響，明天及後天以日本海側為中心的西日本及北日本都很冷，不只山區，甚至平地都會下大雪，且風很強，氣象廳也發布入冬以來首次的大雪警報。

至於韓國明起則有入冬以來最強寒流侵襲，韓國氣象廳預報指出，明天氣溫將再次大幅下降，全國大部分地區將非常寒冷。預估明天韓國最低溫零下5度到零下19度，最高為零下10到2度，白天也是零下，首爾為零下15度，很多地方都會下雪，預估西海岸和濟州島最大降雪量可達30厘米。

寒流 日本

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