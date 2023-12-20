聽新聞
test
0:00 / 0:00
連槓23年台東知名迎曙光停辦！鄉長曝原因：安全考量
台東元旦迎曙光熱點太麻里鄉曙光園區連槓23年「等無曙光」後，確定2024年曙光活動停辦，不少追光族聽聞直呼可惜。鄉長王重仁表示，「基於安全考量，曙光園區不適開放辦活動」。
王重仁說，目前曙光園區正進行整修中，工程預計元旦前無法完工，考量到現場仍有設施尚未完善，且有許多機具設備，若貿然開放勢必有安全上的疑慮，考量民眾安全，曙光活動決定停辦。
太麻里鄉曙光園區自2000年舉辦千喜年迎曙光後，成為全台家喻戶曉的迎曙光熱門景點，鄉公所每年都會舉辦跨年迎曙光系列活動，包括跨年晚會、煙火秀、元旦升旗及比基尼沙灘馬拉松等。
雖然自2000年後，因天候因素已連續23年都未能見到曙光，但仍不減民眾興致前來追曙光，23年來累計逾百萬人次造訪曙光園區，未料2024年首次停辦活動，讓不少追光族感到無奈可惜。
「她追光等無12年了，不會後悔」。台東市張小姐說，每年的迎曙光活動都很精彩，2024年迎曙光停辦確實可惜了。另在地商家說，迎曙光活動人潮多，生意自然好，聽到這次沒辦也只能接受。
王重仁表示，雖然迎曙光活動停辦，但迎接2024年第一道曙光，仍可以在鄉內其他地方迎接，有華源曙光觀景台、金針山、華源「最美蓄水池」 等地方，沿線海岸也是觀賞點，歡迎大家來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言