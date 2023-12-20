便秘想靠益生菌「通一下」 藥師提醒2大挑選指摽

不少民眾因為飲食不均衡、作息不正常，而有便秘困擾，有些人會食用益生菌促進腸胃蠕動，藥師指出，選購益生菌時，菌種來源、菌量等，是否已達建議標示，應詳細查看標示，不過益生菌並非緩解便秘的唯一或主要方法，如已衍生症狀，建議還是使用藥品緩解症狀。

人體腸道內菌相的消長和抵抗力息息相關，有些民眾會服用益生菌促進腸胃蠕動，有便秘問題，也會聯想到使用益生菌，藥師公會全聯會常務監事李懿軒指出，益生菌有藥品級與食品級的差異，前者經食藥署核可，作用上可宣稱療效。

在選購食品級益生菌時，李懿軒建議，民眾可詳細檢視菌種來源、菌量等數值，有沒有達到建議標示的含量，「益生菌並不是緩解便秘的唯一或主要方法」，如便秘已達一定程度的症狀，提醒民眾還是尋求醫師或藥師協助，透過藥品達到症狀緩解。

李懿軒說，消費者多半會認為，攝取益生菌能夠達到腸胃蠕動、新生菌叢的效果，不過除了選用好的產品外，也要服用一段時間才會得到效果，不是短期內快速緩解症狀的產品，坊間也有些酵素錠會宣稱緩解便秘作用，呼籲消費者不要選擇來路不明，或是誇大療效的產品。

李懿軒提醒，有些民眾會補充含鈣的綜合維他命，要避免超過成人建議攝取量1000毫克，加上鈣離子特別容易堆積的特性，在腸道對於鈣質的吸收有限，如果一次吃下太多的鈣，身體無法吸收，可能就會堆積在小腸、大腸、肛門口，影響腸道的蠕動。