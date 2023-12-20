南部弄假牙李洪基罹皮膚怪病 台大醫：似爛痘、難診斷

南韓樂團「FTIsland」主唱、33歲韓星李洪基曾以一首「壞女人」紅遍台灣，其中一句歌詞發音類似「到南部弄假牙」，因此廣為傳唱。他國中開始受皮膚病「化膿性汗腺炎」所苦，甚至因為患部流膿難止，需要攜帶10件內褲，或被迫中斷、取消演場會，被外人認為耍大牌。李洪基近期登上醫療頻道，透露病情。國內醫師說明，此疾病在台灣不算少見，可藉手術加生物製劑控制病情。

媒體報導，李洪基日前在YouTube影片透露，自己罹患化膿性汗腺炎多年，醫師告訴他至少要花費7至10年才能確診。自己過去從不敢直接說明為何取消演出，甚至曾被團員懷疑是「裝病」。公開病情後，團員心結解開，還戴上手套為他塗藥。

台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜表示，化膿性汗腺炎在台灣不算少見，該院每周都有病人住院。此疾病是一種自體免疫引起的慢性發炎疾病，與細胞中「介白素-17受體」有關，致病機轉與乾癬類似；病人膿腫常出現在腋下、鼠蹊部等皮膚皺摺處，外觀為球狀、類似結節，有時膿包之間會相通，病人常將其誤認為「爛痘子」即膿腫型青春痘，因此延誤治療。

朱家瑜說，化膿性汗腺炎傳統治療為使用口服A酸、抗生素消炎，但隨醫療科技演進，已有新型生物製劑可用於治療，合併手術切除化膿處及汗腺，有助病人穩定病情，惟健保尚未給付此項治療。此疾病復發率高，幾乎「一輩子不會好」，患部不斷滲膿、發出惡臭，甚至會造成嚴重感染，曾有病人因病灶蔓延至肛門，住院月餘病情才獲控制。

朱家瑜提醒，若病人皮膚皺摺處出現長期化膿情況，應及早就醫治療，避免延誤診斷時間。