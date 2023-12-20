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6旬翁罹罕見「賈伯斯病」 醫示警：患者常無明顯症狀

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
63歲老翁患與蘋果創辦人賈伯斯相同的罕見腫瘤「神經內分泌瘤」多年，經歷手術、賀爾蒙治療及數十次化學治療，仍無法控制病情，至基隆長庚就診；圖為基隆長庚外觀。本報資料照片
63歲老翁患與蘋果創辦人賈伯斯相同的罕見腫瘤「神經內分泌瘤」多年，經歷手術、賀爾蒙治療及數十次化學治療，仍無法控制病情，至基隆長庚就診；圖為基隆長庚外觀。本報資料照片

基隆一位63歲老翁，罹患與蘋果創辦人賈伯斯相同的罕見腫瘤「神經內分泌瘤」多年，經歷手術、賀爾蒙治療及數十次化學治療，仍無法控制病情，出現腹脹、體重持續下降及長期化療副作用等情況，至基隆長庚就診。院方安排病人接受一項新式放射性核素治療後，雖有盜汗等情況，但已可恢復每日散步習慣，至今病情穩定。

該院癌症中心主任張沛泓指出，病人腫瘤位置在直腸，經受體抑素受體正子掃描與氟化去氧葡萄糖正子掃描等術前檢查，醫療團隊安排於10月初接受「神經內分泌瘤肽受體放射性核素治療（PRRT）」，過程中並未出現傳統化療噁心、嘔吐、疲倦、掉髮等副作用，對生活習慣影響較小，病人已能恢復平日外出散步的習慣。

神經內分泌瘤相當罕見，根據衛福部109年癌症登記報告，當年度新診斷個案數為1963人，占各癌別3.9%。張沛泓表示，此類腫瘤可能出現於病人不同器官，8成以上出現在消化道如胃、小腸、大腸、胰臟等處，可依據腫瘤是否分泌荷爾蒙，分為「功能性」及「非功能性」二類。

張沛弘說，功能性神經內分泌瘤症狀包括熱潮紅、低血壓、腹瀉、腹痛、氣喘等，生活品質易受影響；非功能性神經內分泌瘤患者多無明顯症狀，不易察覺，病人多在健檢時由胃鏡、大腸鏡檢查發現，因診斷時間晚，確診時常已發生遠端轉移，無法藉由手術切除。

張沛弘指出，神經內分泌瘤治療需根據腫瘤分化狀況及疾病進展情形，搭配賀爾蒙、標靶、化療或是免疫療法；若治療效果不佳時，則可選擇核素治療技術。

基隆長庚核子醫學科主任陳世欣表示，神經內分泌瘤表面常具有豐富的體抑素受體，核素治療係利用體抑素受體結合藥物進到癌細胞中，釋出放射線殺死癌細胞。藉由精準治療方式，降低治療副作用，提升病人的預後和生活品質。

陳世欣進一步表示，核素治療須由經特殊培訓的醫師、放射師、護理師合作才能進行，以確保療效與病人安全。另外，醫院必須設有特殊安全設施，包括廢水處理、放射線屏蔽和放射活度監控等，並經過核能安全委員會的審核才能執行。

腫瘤 生活習慣 基隆

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