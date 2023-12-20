7旬翁便秘好不了 原來是吃慢性病用藥又補鈣　

今年78歲的李伯伯，有高血壓、心絞痛、慢性關節疼痛等病史，服用瀉劑、消化酵素和益生菌後，仍有便秘困擾，藥師詢問後發現，他服用了鈣片、含氫離子阻斷劑的胃藥、含鈣離子阻斷劑的血壓藥，不過腸道對於鈣質的吸收有限，一次吃下太多，就會影響腸道蠕動，建議先停用鈣片並補充1500毫升以上的水分，也提醒民眾選購綜合維他命時，要注意標示的鈣含量。

衛福部食藥署今天舉行「智慧選擇瀉劑，關心腸道健康」衛教記者會，食藥署副署長陳惠芳說，現代人飲食不均衡、作息不正常，不少人都有便秘困擾，想靠瀉劑改善，又可能引起腹瀉、腹痛等常見副作用，長期使用則可能導致，電解質不平衡和水分缺乏等問題，甚至影響器官功能，建議民眾還是要透過飲食和運動改善便祕問題、建立良好排便習慣、避免長期濫用瀉劑並遵從醫師或藥師建議用藥。

藥師公會全聯會常務監事李懿軒提到，78歲的李伯伯長年有便秘困擾，已有服用滲透壓型瀉劑和刺激型瀉劑、消化酵素與益生菌，便秘情形仍未改善，到藥局詢問有沒有更有效的益生菌或保健食品。

李懿軒說，由於李伯伯也有高血壓、心絞痛、慢性關節疼痛病史，服用3種口服止痛藥與1種外用止痛藥，以及有氫離子阻斷劑的胃藥、含鈣離子阻斷劑的血壓藥，每天早上還會吃2顆600毫克鈣片，以及含有鈣的綜合維他命，等於早上就吃了1400毫克的鈣，除超過成人每日建議攝取量1000毫克外，加上鈣離子特別容易堆積的特性，在腸道對於鈣質的吸收有限，如果一次吃下太多的鈣質，身體無法吸收，就會堆積在小腸、大腸、肛門口，影響腸道的蠕動。

李懿軒表示，鈣質靠胃酸溶解，才比較容易吸收，可是胃酸分泌已經被抑制，所以服用鈣片的溶解率可能不高，加上長期服用鈣片，胃部可能很難維持酸度，會影響蛋白質的吸收，也有腹脹的問題，長期也可能有胃幽門桿菌的問題，建議李伯伯先停用鈣片至少2周，也能補充足量水分並多運動，保持心情愉快並培養上大號的習慣。