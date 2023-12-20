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柿子配螃蟹害他體內冒出大黑石 醫出妙招以「可樂」來化解

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
老先生飲用兩周可樂後，胃內結石被軟化，顏色變白。圖／許秉毅提供
老先生飲用兩周可樂後，胃內結石被軟化，顏色變白。圖／許秉毅提供

秋冬是肺子與螃蟹多產季節，但「吃柿子搭螃蟹」，可是會自找罪受，一名80多歲的老先生胃痛一個多月，醫師為他檢查，竟發現他的胃裡有一顆「大黑石」，病因就在他「吃柿子搭螃蟹」，柿子的單寧酸與螃蟹蛋白質，起交互作用形成胃石，醫師囑附他返家喝可樂，待兩周後可樂軟化胃石後，醫師即輕易以器械夾出這些變軟變碎的結石，醫師笑說吃柿子搭可樂才是絕配。

安南醫院副院長、高雄榮總肝膽腸胃科醫師許秉毅表示，這名82歲的老先生，因為胃痛一個多月而前來求醫，他幫他作胃鏡檢查，竟發現老先生的胃裡有一個5公分的「大黑石」以及好幾個潰瘍。

許秉毅詢問老先生的生活史，發現老先生愛吃柿子，自秋天柿子開始盛產後，他就常吃柿子，但因為牙齒掉很多，無法細嚼慢嚥，就囫圇吞下。

許秉毅說，柿子富含單寧酸，遇到蝦蟹等富含蛋白質的食物，易引起交互作用，形成黏性物質，將柿子纖維黏在一起。如果沒將柿子纖維咬斷，就容易在胃內形成「結石」。

許秉毅說，「吃柿子搭可樂」才是天生絕配，因為碳酸飲料會分解蛋白質黏性物。因此，他囑咐老先生返家後每天喝可樂來軟化結石。

2週後老先生回診，許秉毅幫老先生做胃鏡。果然喝可樂後，老先生胃內的大黑結石變白又變小了。許秉毅經由電燒刀把變軟變白的石頭切碎，再用夾子把碎石一片一片地，從老先生的嘴巴夾出來。

許秉毅表示，柿子與螃蟹都是好食物，但千萬別搭在一起吃，也不要「囫圇吞柿」，吃柿子時喝可樂，才是最佳絕配。

醫師提醒柿子（圖）別與螃蟹一起吃。圖／123RF
醫師提醒柿子（圖）別與螃蟹一起吃。圖／123RF
許秉毅與老先生合影。圖／許秉毅提供
許秉毅與老先生合影。圖／許秉毅提供
在胃鏡影像中，可看到老先生胃內有顆大黑結石。圖／許秉毅提供
在胃鏡影像中，可看到老先生胃內有顆大黑結石。圖／許秉毅提供

醫師 螃蟹

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