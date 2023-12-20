嘉義縣鵝場入冬首例「H5N1禽流感」今撲殺1萬2千隻種鵝
嘉義縣大林鎮一處養鵝場，發生鵝隻不明原因死亡，飼主12月15日主動通報後，縣府農業處立即前往現場訪視調查，全場移動管制，採樣後送淡水獸醫研究所檢驗，昨天檢驗確診H5Nl亞型高病原性禽流感，今早6點執行人道全場撲殺及全面消毒，預計清場到深夜才能完成。
民眾憂市場恐出現缺鵝肉潮，吃不到鵝肉；民雄鵝肉店業者表示，往常冬天鵝肉就會較不足，因夏季種鵝產蛋量就不多，這次撲殺為生蛋的種鵝，對目前鵝肉供貨影響還不大，往常鵝肉不足，會跟雲林他縣市購鵝肉販售。
嘉縣家畜疾病防治所長林珮如表示，該養殖場飼養1萬2千隻種鵝，12月15日下午4點接獲通報，立即派員至現場疫情訪視，全場移動管制，採樣送淡水獸醫研究所檢驗。
林珮如說，昨天檢驗報告出爐，確診H5N1高病原性禽流感，今早6點立即全場撲殺，因數量多，加上是養殖1至2年種鵝，體積較大隻，預計要裝6千個袋子才夠，清場將持續到深夜才會完成，並持續對周圍禽場加強疫調及養禽場消毒工作。
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