工會醞釀罷工 中華快遞：下周召開董事會討論績效獎金

中華郵政子公司中華快遞主要負責1400間本土銀行分行支票、文件配送，年終將至，中華快遞工會今指出，低薪與績效獎金問題仍未達共識，最快可能在明年初罷工。中華快遞公司董事長薛門騫則表示，將於28日召開董事會提案討論績效獎金，後續的事情（罷工）不會發生。

中華快遞工會自去年7月及今年1月因低薪與績效獎金等問題引發罷工爭議，長達1年多陸續進行團體協約協商仍未達共識。中華快遞工會今怒批「賴皮政府失信中華快遞員工」，已在各縣市籌備罷工投票，不排除明年初進行罷工，恐影響農曆年末銀行支票收送。

薛門騫表示，28日召開董事會提案討論績效獎金，也跟工會一直溝通。針對罷工的因應措施？他則強調，後續的事情（罷工）不會發生，會好好處理這件事。

中華快遞工會今發聲明表示，自去年7月及今年1月皆因低薪與績效獎金等問題引發罷工爭議，工會為了勞資關係穩定，在2月開啟團體協約協商會議，希望能與中華快遞公司簽訂團體協約，保障自身現有的勞動條件，避免公司「朝三暮四」，但「政府賴皮」過了將近1年還是沒有進度。

工會指出，自11月記者會後至今，仍未獲公司友善回應，已陸續辦理完台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地罷工說明會，目前仍在籌備有關後續罷工投票及行動等作業，不排除明年初發動罷工，呼籲民進黨政府不要再賴皮，以身作則不要再呼嚨基層勞工。