網咖當吃到飽餐廳？消保處調查7成網咖餐飲衛生不合格

過去專供上網的網咖，近年營業型態轉變，提供包廂休息及餐飲服務，甚至提供吃到飽服務，也衍生不少爭議。和行政院消保處今天公布網咖專案聯合查核結果，17家中有12家不合格，不合格率達7成。其中「商業管理」及「消防安全管理」查核事項全數合格；「觀光管理」部分，所有網咖業者均未有經營旅宿業行為；至「建築物公共安全」查核事項部分，有1家不合格；「餐飲衛生安全」查核事項部分，不合格共計12家。查核缺失部分已由各地方政府主管機關依法查處並督促業者改善完畢。

消保處指出，網咖近期因營業型態轉變，提供包廂休息及餐飲服務者漸多，且有許多青少年進出網咖，實有完整了解國內網咖之管理情況、公共安全及食品安全之必要，消保處8月至9月間會同台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市及宜蘭縣等7個地方政府消保官及相關主管機關，就網咖之「商業管理」、「觀光管理」、「消防安全管理」、「建築物公共安全」、「餐飲衛生安全」等進行查核。

其中以「餐飲衛生安全」的不合格率七成為最高。違規樣態包括無餐飲從業人員體檢報告、食材未有防塵或防蟲措施、環境或器材不潔、冰箱食材未區隔放置、溫度不足或未有溫度記錄表、食材未離地放置、無病媒防治紀錄等。

消保處表示，針對本次查核所發現之缺失，行政院消費者保護會第84次會議決議，請衛生福利部加強網咖業者餐飲衛生安全查核，提升業者自主管理能力，並將網咖餐飲服務納入聯合稽查項目，後續稽查如發現違規事項，仍應儘速依法處理；同時請內政部加強督導地方政府都計、建管、消防等單位落實管理查核，有效提升網咖公共安全。