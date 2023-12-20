海域放流須有教育訓練認證 明年未登記即放流最重罰15萬元

不少民間團體因宗教信仰，或者民間活動，喜歡舉行放流，但到底應該放什麼、怎麼放、去哪裡放並不了解，一不小心，原本放流的慈悲心，變成生態浩劫與環境災難。農業部漁業署表示，明年開始，海域放流權責人員須取得教育訓練認證，若未登記即放流，將可因漁業法裁罰3至15萬元。

漁業署今天舉行 「種苗放流效益評估」成果發表會 ，漁業署過去五年已經放流超過兩億尾，平均每年有4300萬尾，放流的魚類主要是放流午仔魚、嘉鱲，蝦蟹類有沙蟹、斑節蝦，螺貝類則有海瓜子、九孔等。

但放流是否有效，漁業署也委託海洋大學團隊，透過基因分子標識技術，鑑別野外捕撈的黃錫鯛有40%源於放流種苗，而野外捕撈的嘉鱲，有50%源於放流種苗，顯示正確方式海域放流，放對物種，對增加漁業資源具有實質助益，這團隊並榮獲2023國家農業科學獎肯定。

海洋大學教授徐德華表示，過去民間沒有樣本，現在透過海魚基金會與民間團體合作，知道民眾放那些物種，有了DNA後針對放流物種做資料備份，用基因定序方式，做了放流物種的親屬鑑定，確認野生捕撈的魚種親屬關係。

漁業署長張致盛表示，過去每年大概放3000多萬尾魚苗，去年5700萬尾魚苗，透過與團體不斷合作，民間團體願望能夠達成，讓放流能更正確、更精準，法規要更完善，放流行為要規範，民間團體有心，但專業技術不足，經由訓練提出專業訓練，希望正確選擇物種，不要釋放不適合的物種到海洋影響生態均衡，放流的技術能成熟，不是丟在水裡就可以存活，或者魚苗買了以後就放掉，要了解環境適應性、時間點，什麼時候做最適合。

代表20、30個佛教團體的普賢行居士李明哲說，每次善心募款20、30萬元要負責去找魚苗、找地點放流，就覺得很煩惱，若放下去後魚浮起來，他自嘲「要去佛陀前跪三天三夜」，要找魚苗、選物種、看季節地點、哪裡適合放流，民間團體沒有這樣的資料，透過漁業署支持，海魚基金會協助，事前作業有專業人士協助，甚至用海底攝影機，看魚放下去後情況，加上事後的追蹤，幫了佛教團體很大的忙，也讓宗教團體很放心。