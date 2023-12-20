賈新興：寒流低溫下修 高山此時有機會下雪

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，這波冷空氣低溫再進級，預估21日深夜至22日清晨，台北站最低溫約9.5度，比昨天預報的更低一些，已符合寒流定義，苗栗以北空曠區及花東縱谷區有出現8度或以下的低溫。

賈新興指出，今天起到25日新竹以北及宜蘭整天偏濕冷，呼籲使用電器注意安全，使用熱水器保持通風。

至於會下雪嗎？賈新興指出，桃園以北及宜蘭1500公尺左右的山區，21日深夜至22日清晨，包括太平山、拉拉山、雪霸可能降雪或下冰霰；陽明山可能有點機會下冰霰或雨夾雪。23日深夜至24日清晨桃園以北、宜蘭及宜花交界3000公尺以上的高山有下雪的機率。

賈新興指出，28日華南水氣移入，台中以南及宜花東有雨。