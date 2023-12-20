賈新興：寒流低溫下修 高山此時有機會下雪
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，這波冷空氣低溫再進級，預估21日深夜至22日清晨，台北站最低溫約9.5度，比昨天預報的更低一些，已符合寒流定義，苗栗以北空曠區及花東縱谷區有出現8度或以下的低溫。
賈新興指出，今天起到25日新竹以北及宜蘭整天偏濕冷，呼籲使用電器注意安全，使用熱水器保持通風。
至於會下雪嗎？賈新興指出，桃園以北及宜蘭1500公尺左右的山區，21日深夜至22日清晨，包括太平山、拉拉山、雪霸可能降雪或下冰霰；陽明山可能有點機會下冰霰或雨夾雪。23日深夜至24日清晨桃園以北、宜蘭及宜花交界3000公尺以上的高山有下雪的機率。
賈新興指出，28日華南水氣移入，台中以南及宜花東有雨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言