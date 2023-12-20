愈晚愈冷！首波寒流北部濕冷 中南部注意輻射冷卻

天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，今天氣溫持續下滑，入冬首波寒流周五清晨達到最強，全台10度或10度以下，北部濕冷，中南部需注意輻射冷卻。

李至晟指出，隨著大陸高壓南下，昨天到今天清晨氣溫一路下滑，西半部約15-17度，空曠地區低1-2度，只有台東、恆春局部維持在20度左右。午後恢復典型東北季風天氣型態，迎風面有雨，氣溫還在下降，入夜中北部、宜蘭約12-14度，南部大約14-16度，愈晚愈冷。

李至晟指出，這波寒流周五清晨最強，首當其衝的北部平地低溫9-10度，局部低1-2度；水氣偏多，會是相當濕冷的天氣。中南部要留意今天這波雲雨通過後，中層會進一步轉乾，周四晚間到周五清晨天空雲量相當少，有利輻射冷卻，不排除內陸郊區清晨前後氣溫會短暫接近10度，愈往南或往海邊走氣溫比較高，預測最低11-14度。

周五白天減弱後，下周日、下周三又有兩波比較弱冷空氣南下，大約是冷氣團等級，可以等到時間近一點再觀察。

高山部分，李至晟指出，目前水氣多，山區還沒有降到0度以下，沒有降雪；下一波水氣周五白天寒流減弱後北上，水氣跟冷空氣錯開，中南部要3000甚至3500公尺以上高山才夠冷，比較有機會看到結冰或降雪。

條件比較好是北部到宜花一帶，水氣充足，今晚起2000公尺以上山區有機會看到結冰，周四到周五看到雪或霰機會最高。