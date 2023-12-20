專治香港腳、灰指甲乳膏 療效不足…8.5萬支回收

衛福部食藥署昨天公布，用於皮癬菌、黴菌、灰指甲、香港腳等皮膚病治療的安黴隆親水性乳膏，主成分之一的含量低於原核准規格，共計回收8萬5747支。皮膚科醫師表示，該成分為類固醇，濃度不足可能使效果不好，但並非有毒性或雜質，但民眾還是要就醫對症用藥，不要自己判斷症狀隨便拿藥來擦，一般擦3至7天沒改善，就要回診諮詢醫師。

食藥署副署長陳惠芳說，安黴隆親水性乳膏效期24個月，許可證持有廠商為永勝藥品工業股份有限公司，廠商在持續性安定性試驗第12個月時，發現批號P0102801主成分之一的triamcinolone acetonide，含量僅80.9%，低於原核准規格的90%至110%，含量低於原核准規格，所以啟動全批號預防性回收。

陳惠芳表示，本次回收的批號分別為：P0102801、P0303302、P0605603、P0605704、P1002705、H0206501，總計回收8萬5747支，這是該廠商近年首次發生違規，該藥品去年健保年度用量約1.1萬支，市占率約3.46%。

陳惠芳指出，安黴隆親水性乳膏為處方用藥，適應症包括髮癬菌、皮癬菌、黴菌、革蘭氏陽性菌及念珠狀菌、感染所引起之皮膚病、指甲癬（灰指甲）濕疹、汗斑、丘疹、牛皮癬、體癬、頭癬、股癬、鬚癬、尿布疹、擦疹、足癬（香港腳）、念珠狀菌陰唇炎、龜頭炎等皮膚病。

林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立說，這款藥品的主成分為治療黴菌的ECONAZOLE NITRATE，和消炎的微量類固醇TRIAMCINOLONE ACETONIDE，這次的回收跟疾病適應症無關，用於治療黴菌沒什麼問題，沒有毒性或雜質，但TRIAMCINOLONE ACETONIDE含量不足，可能使療效不佳。

黃耀立提醒，皮膚病百百種，民眾很難自己判斷是細菌感染或是乾癬，還是要給皮膚專科醫師診斷用藥，如果是蜂窩性組織炎，就要找專門用於蜂窩性組織炎用藥，也不要覺得和親友先前得到皮膚病的症狀類似，就直接拿對方的藥品來使用；一般會建議用藥後觀察3至7天，如沒有改善或變得更嚴重，就回診由醫師評估是否換藥。