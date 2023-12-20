肺炎鏈球菌疫苗 3成人族群建議接種

為預防肺炎疫情擴散，今年台灣公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象，放寬至65歲以上長者皆可接種。台大醫院感染科主任陳宜君表示，要避免染疫，不只老人、小孩可公費接種，癌症等免疫低下者、家中有幼兒及長輩者、常往返各國差旅者等３類成人族群也有暴露風險，建議應自費接種肺炎鏈球菌疫苗。

近年肺炎鏈球菌的抗藥性備受關注，根據數據顯示，7成肺炎鏈球菌對第一線抗生素具有抗藥性，臨床上往往得用到二、三線藥物，才能有效對抗緩解症狀，成為醫界頭痛的議題。陳宜君指出，過往疫苗主要是減少感染，減少小孩傳染給家中長輩，但近年發現，透過接種疫苗預防感染外，也能減少重要細菌感染，連帶減少抗藥性的產生。

陳宜君表示，癌症等免疫低下族群若感染肺鏈後，重症風險高；家中有幼兒及長輩者，即使可以接種公費疫苗，但身體較弱抗體生成較差，保護力不完全，身邊的親友也可以考慮接種疫苗，建立起保護牆；而時常往返各國差旅者，臨床上常看到身體健康的跨國企業主管，時常來往各國在旅途中染疫，相當不舒服。

ACIP（傳染病防治諮詢會預防接種）召集人李秉穎說，慢性心肺疾病、糖尿病及免疫功能缺損的5至64歲的高危險群，也將討論納入公費疫苗對象，但受疫情影響延宕了2、3年，政府應積極因應。

「流感、肺鏈疫苗長者施打率僅4成，相當不理想。」李秉穎說，疫苗預防相當重要，尤其長者發生率和死亡率最高，但許多長者是因為安全性、行動不便等因素，而不去打疫苗，造成保護力不足，也讓病毒有流行的空間。

疾管署公費肺炎鏈球菌疫苗，原本開放71歲以上民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），今年10月2日起分3階段擴大至65歲以上民眾，除了原先PPV23疫苗外，更新增施打1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），以提供更完整的預防效果及保護力。