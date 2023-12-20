虛擬健保卡／偏鄉缺藥如何修改處方箋 仍需討論

虛擬健保卡將於明年全面上路，能否順利推廣，專家提出，提高推動誘因、各機關進行系統整合，以及多元運用等三大建議，此外，電子處方箋如何修改，也需要克服。

健保署長石崇良表示，就醫時忘記攜帶健保卡需先自費，七天內持健保卡回院退費，相當麻煩，虛擬健保卡實施後，就可解決此問題。

專家建議，整合各機關系統，多元運用虛擬健保卡，例如，在某些場合中需要身分證、健保卡等雙證件驗證身分，虛擬健保卡如能派上用場，就可達到一卡多元運用。

在電子處方箋方面，目前仍有問題尚待解決。石崇良表示，醫師開立電子處方箋，病人至藥局領藥卻發現缺藥或需要換藥，就必須修改電子處方箋，但每個過程都需要數位紀錄，而藥師是否有權修改電子處方箋？這部分就需克服、改進。

石崇良說，全國已有三三○家醫療院所可使用虛擬健保卡，透過意見回饋作為下一步改善、推廣的參考，目標是透過導入數位工具，增進醫療效能、品質，降低人力負荷及成本，讓民眾獲得更好的醫療服務。