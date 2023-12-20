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虛擬健保卡+電子處方箋 可藥局取藥

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
健保署虛擬健保卡去年正式運用在居家、遠距、視訊診療及一般門診，截至今年十一月底，核發近六十五萬張。記者沈能元／攝影
健保署虛擬健保卡去年正式運用在居家、遠距、視訊診療及一般門診，截至今年十一月底，核發近六十五萬張。記者沈能元／攝影

推廣五年的虛擬健保卡有重大突破。健保署長石崇良昨天表示，虛擬健保卡已順利導入電子處方箋，明年第一季於花蓮縣試辦，將首次結合社區藥局，民眾持電子處方箋就可至藥局領藥，若試辦三個月成效良好，最快明年第二季推廣至全國。

健保署昨舉辦「虛擬健保卡數位創新應用標竿學習與前瞻分享會」，石崇良表示，許多人常忘記攜帶健保卡，但手機卻不離身，為了方便就醫，二○一九年試辦虛擬健保卡，去年正式運用在居家、遠距、視訊診療及一般門診，截至今年十一月底，核發近六十五萬張，全國共三三○家醫療院所參與試辦計畫。

民眾只要在手機設定虛擬健保卡，看診前透過手機「健保快易通」Ａｐｐ認證身分即可就醫，結合醫院Ａｐｐ完成報到、門診、檢查、批價等流程。此外，家中長輩的虛擬健保卡也可存在子女手機中，協助長輩領藥、繳費。

為方便民眾持虛擬健保卡看診、領藥，石崇良表示，規畫電子處方箋QRCode存在「健保快易通」Ａｐｐ或醫院Ａｐｐ作為憑證，持電子處方箋即可到任何一家健保特約藥局領藥。

明年第一季於花蓮縣試辦，主要原因是花蓮地形狹長，民眾就醫不便，舟車勞頓，一旦遺失處方箋，又必須回醫院重新申請。花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，偏遠地區居民就醫、拿藥，來回可能花費半天至一天，影響患者就醫意願，透過虛擬健保卡的電子處方箋，偏遠地區民眾可選擇遠距看診，就近在社區藥局取藥。

石崇良表示，正與花蓮縣醫師公會、藥局、診所、醫院協商，同步執行試辦方案，預計施行三個月，如試辦成效良好，最快明年第二季將推廣到全國各縣市。未來將持續擴大至居家、遠距及視訊診療，在家臥床的失能患者、照護機構住民均可使用虛擬健保卡，醫師可透過雲端技術辨識並取得雲端藥歷，執行醫療處置。

於花蓮執業、醫師公會全聯會基層醫療委員會召委黃啟嘉表示，明年於花蓮試辦計畫，應提供基層診所合理的補償及獎勵，提升診所相關資通訊的水準；此外，應解決偏鄉地區數位落差，讓民眾可利用手機遠距看診、領藥。

健保卡 花蓮 藥局

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