聽新聞
test
0:00 / 0:00
流感疫苗 台中全齡免費
流感疫情逐漸升溫，台中市長盧秀燕昨天宣布，台中市除中央配發公費流感疫苗，開放18歲以下、50歲以上施打，自費採購1萬多劑備用，目前還剩6千劑，今起開放19歲至49歲年齡層施打，等於開放全齡免費打疫苗，今起可持身分證、健保卡，到各地衛生所接種，打完為止。
衛生局長曾梓展說，台中市有82萬劑公費流感疫苗，提供50歲以上、18歲以下市民施打，目前尚存6萬劑；市府另購入1萬多劑備用，目前剩6千劑，今起釋出開放全年齡層免費施打，若年底公費疫苗仍有餘額，將請示中央，看能否開放給市民免費施打。
市府表示，自費接種流感疫苗每劑約850元至1500元不等，市府將自行採購的剩餘疫苗，開放全年齡接種，可提高群體免疫力；另外18歲以下、50歲以上，26日前接種公費疫苗，隨機贈送聖誕驚喜包，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言