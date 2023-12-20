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流感疫苗 台中全齡免費

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導

流感疫情逐漸升溫，台中市長盧秀燕昨天宣布，台中市除中央配發公費流感疫苗，開放18歲以下、50歲以上施打，自費採購1萬多劑備用，目前還剩6千劑，今起開放19歲至49歲年齡層施打，等於開放全齡免費打疫苗，今起可持身分證、健保卡，到各地衛生所接種，打完為止。

衛生局長曾梓展說，台中市有82萬劑公費流感疫苗，提供50歲以上、18歲以下市民施打，目前尚存6萬劑；市府另購入1萬多劑備用，目前剩6千劑，今起釋出開放全年齡層免費施打，若年底公費疫苗仍有餘額，將請示中央，看能否開放給市民免費施打。

市府表示，自費接種流感疫苗每劑約850元至1500元不等，市府將自行採購的剩餘疫苗，開放全年齡接種，可提高群體免疫力；另外18歲以下、50歲以上，26日前接種公費疫苗，隨機贈送聖誕驚喜包，送完為止。

流感疫苗

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