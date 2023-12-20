防新型非洲豬瘟 即起專案100%查驗

外傳中國大陸非洲豬瘟疫情升溫，農業部日前還在從大陸入境的旅客行李中，發現「香脆腸」驗出非洲豬瘟重組病毒。即將進入春節返鄉旺季，農業部代理部長陳駿季昨說，新基因重組型的非洲豬瘟傳播率和致死率都更高，即日起啟動專案，提高入境旅客的行李、郵包抽檢率，務必達百分之百檢查，特別是從疫情風險高的大陸入境旅客與郵包。

百分之百查驗會否造成旅客大排長龍等受檢？陳駿季說，手提行李、背包會經過Ｘ光機，現在Ｘ光機配置完整，若發現可能違規品會開箱檢查。

現行邊境一直都有執行非洲豬瘟攔檢，再啟動專案有何不同？農業部防檢署長邱垂章說，過去因有些旅客仍會不小心帶進違規肉製品，主要會在綠線（海關的免申報檯）提升檢疫強度，包括會有檢疫犬現場隨身抽檢，也會配合海關加強執勤檢查。

此外，天冷恐也讓禽流感進入高峰。陳駿季說，會透過監測了解候鳥遷徙的路徑與排遺（糞便）檢測狀況；加強在種雞、蛋雞場周邊清場，並以黑網防範；若候鳥排遺檢測到禽流感病毒，會針對周遭禽場加強抽檢；另會從化製廠監控，當雞隻死亡超出預期異常，就會回溯養雞場檢測。