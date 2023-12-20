聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商賣高酒精咖啡 挨批挑釁兒少法

聯合報／ 記者陳宛茜陳立儀／台北報導

7-ELEVEN和全家便利商店日前相繼推出高酒精濃度調和咖啡，遭消基會昨批評以「咖啡＋酒」的組合販售，有販售、鼓勵不分年齡飲用烈酒的嫌疑，亦可能違反禁止向青少年販賣酒品的法令，「實是向國法的重大挑戰」，消基會呼籲各縣市衛生局應不時駐點稽查。7-ELEVEN、全家皆回應，皆依法標示警語，並遵守酒類販售的年齡規範。

消基會說，去年曾到一七八家便利商店進行疑似十八歲以下買酒測試，違規兜售酒類者高達三成三，四大便利商店全淪陷。如今業者甚至推出高酒精調和咖啡，挑釁兒少法和菸酒管理法的執法落實程度。消基會並引述台大公衛學院特聘教授陳為堅的研究指出，學校周圍便利商店密度愈高，中學生半年內有喝酒的機率愈大。

消基會認為，這些含酒精的咖啡已有鼓勵、提倡飲酒的嫌疑，甚至可能導致酒駕。而以調和咖啡名義販售，易讓消費者誤解「這僅是一杯咖啡」。消基呼籲企業應展現自律與社會責任，從嚴實施賣場區隔販售含酒精商品，與驗證購買者身分的保護年輕人措施。

7-ELEVEN表示，門市販售商品均合法，且依法標示警語，並遵守販售年齡規範，已加強宣導與告知。全家表示，此飲品為成年人方可購買，比照一般酒品販售流程，店鋪內外海報與收銀機面板皆設有相關警語，亦會適時請消費者出示身分證；且定期對全國店員進行菸酒販售教育訓練，近期亦已加強溝通，提醒店員務必落實年齡確認與查核。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

咖啡 消基會

延伸閱讀

原力蘭陽商品設計特優作品「拎看看」 有原住民這個元素

消基會批高酒精濃度咖啡「挑戰國法」　兩大超商回應了

2大超商販售高酒精濃度咖啡 消基會批「挑戰國法」

高雄2男子開車睡著 警上前一查原來2人都酒駕

相關新聞

台鐵「種電」開源 公司化後擬擴大

近年能源轉型吹起光電風，台鐵也趕搭屋頂「種電」列車，並可作為挹注虧損的營收來源。台鐵近年已陸續簽約標租十九案，在維修機廠...

虛擬健保卡+電子處方箋 可藥局取藥

推廣五年的虛擬健保卡有重大突破。健保署長石崇良昨天表示，虛擬健保卡已順利導入電子處方箋，明年第一季於花蓮縣試辦，將首次結...

長期餓肚子減肥 恐致瘦素阻抗

為追求「纖細」身材，不少人會採取「低熱量減重法」，認為只要餓肚子，距離纖細就不遠了。一名30多歲女子，長年採取餓肚子減肥法，只是肚子餓沒辦法持續太久，頂多兩個月之後又開始暴飲暴食，隨年紀增長，持續的時間更短，每次都是減了5公斤後又胖了10公斤，於是決定就醫改善，卻被告知體內瘦素不足，甚至已出現「瘦素阻抗」現象，新陳代謝明顯異常。

地勤出包！366人驚魂 長榮班機舊金山擦撞達美客機

長榮航空一架波音777客機，在舊金山與達美航空737客機發生擦撞意外，導致班機無法順利起飛。長榮航空表示，機上366人均...

2023年最後倒數 全台跨年、迎曙光活動一次看

2023年進入最後倒數，不少人準備到外縣市跨年出遊，全台平均訂房率逾6成，交通部觀光署彙整6個國家風景區，及3個主題樂園...

專治香港腳、灰指甲乳膏 療效不足…8.5萬支回收

衛福部食藥署昨天公布，用於皮癬菌、黴菌、灰指甲、香港腳等皮膚病治療的安黴隆親水性乳膏，主成分之一的含量低於原核准規格，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。