超商賣高酒精咖啡 挨批挑釁兒少法

7-ELEVEN和全家便利商店日前相繼推出高酒精濃度調和咖啡，遭消基會昨批評以「咖啡＋酒」的組合販售，有販售、鼓勵不分年齡飲用烈酒的嫌疑，亦可能違反禁止向青少年販賣酒品的法令，「實是向國法的重大挑戰」，消基會呼籲各縣市衛生局應不時駐點稽查。7-ELEVEN、全家皆回應，皆依法標示警語，並遵守酒類販售的年齡規範。

消基會說，去年曾到一七八家便利商店進行疑似十八歲以下買酒測試，違規兜售酒類者高達三成三，四大便利商店全淪陷。如今業者甚至推出高酒精調和咖啡，挑釁兒少法和菸酒管理法的執法落實程度。消基會並引述台大公衛學院特聘教授陳為堅的研究指出，學校周圍便利商店密度愈高，中學生半年內有喝酒的機率愈大。

消基會認為，這些含酒精的咖啡已有鼓勵、提倡飲酒的嫌疑，甚至可能導致酒駕。而以調和咖啡名義販售，易讓消費者誤解「這僅是一杯咖啡」。消基呼籲企業應展現自律與社會責任，從嚴實施賣場區隔販售含酒精商品，與驗證購買者身分的保護年輕人措施。

7-ELEVEN表示，門市販售商品均合法，且依法標示警語，並遵守販售年齡規範，已加強宣導與告知。全家表示，此飲品為成年人方可購買，比照一般酒品販售流程，店鋪內外海報與收銀機面板皆設有相關警語，亦會適時請消費者出示身分證；且定期對全國店員進行菸酒販售教育訓練，近期亦已加強溝通，提醒店員務必落實年齡確認與查核。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康