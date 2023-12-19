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不只老人、小孩 3類成人暴露風險建議接種肺炎疫苗

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
接種疫苗示意圖。美聯社
接種疫苗示意圖。美聯社

為預防肺炎疫情擴散，台灣今年公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象自71歲放寬至65歲以上長者。台大醫院感染科主任陳宜君表示，近年肺炎鏈球菌的抗藥性也備受關注，打疫苗減少抗藥性成為目前醫界討論的新方案，同時要預防染疫，不僅只有高風險族群，成人有3族群其實也應該要接種肺炎鏈球菌疫苗，只是經費考量無法公費支應。

根據數據顯示，有7成肺炎鏈球菌對第一線抗生素具有抗藥性，臨床往往得用到二、三線藥物才能有效對抗症狀，成為醫界頭痛的議題。陳宜君指出，過往疫苗主要是減少感染，減少小孩傳染給家中長輩，但近年發現，透過接種疫苗預防感染外，也能減少重要細菌感染，連帶減少抗藥性的產生。

陳宜君表示，ACIP（傳染病防治諮詢會預防接種）成人接種小組近期討論過，但經費考量下，無法開放讓成人公費接種疫苗，但仍有3類成人族群需要接種。

陳宜君說，癌症等免疫低下族群若感染肺鏈後，重症風險與長者相同；家中有幼兒及長輩者，即使可以接種公費疫苗，但身體較弱抗體生成較差，保護力不完全，身邊的親友也可以考慮接種疫苗，建立起保護牆；此外，時常往返各國差旅者，臨床上時常看到身體健康的跨國企業主管，時常來往各國，因此在旅途中染疫，相當不舒服。

ACIP召集人李秉穎說，慢性心肺疾病、糖尿病及免疫功能缺損的5至64歲的高危險群也將討論納入公費疫苗對象，但受疫情影響延宕了2、3年，政府應積極因應。預期未來秋冬肺炎鏈球菌感染將持續發生，但流行程度預估不會再擴大。

「流感、肺鏈疫苗長者施打率僅4成，相當不理想。」李秉穎說，疫苗預防相當重要，尤其長者發生率和死亡率最高，但許多長者是因為安全性、行動不便等因素，而不去打疫苗，造成保護力不足，也讓病毒有流行的空間。

疾管署公費肺炎鏈球菌疫苗原開放71歲以上民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），但今年10月2日起分3階段擴大至65歲以上民眾，除了原先PPV23疫苗外，更新增施打1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），以提供更完整的預防效果及保護力。

台灣感染管制學會理事長陳宜君（左二）表示，近年肺炎鏈球菌的抗藥性也備受關注，除了老人小孩，成人３族群也可考慮施打疫苗，保護長者與自己。記者鄒尚謙／攝影
台灣感染管制學會理事長陳宜君（左二）表示，近年肺炎鏈球菌的抗藥性也備受關注，除了老人小孩，成人３族群也可考慮施打疫苗，保護長者與自己。記者鄒尚謙／攝影

疫苗 肺炎 疫情

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