2族群戒菸專線撥打數增3至4成 青年戒菸完成父親遺願

為提供民眾戒菸協助，衛福部國健署提供免付費戒菸專線服務，提供即時、隱密的專業諮詢服務。國健署菸害防治組長羅素英表示，自92年開辦至今已服務44萬人、161萬人次；觀察今年數據發現，女性撥打戒菸電話的人數較去年同期增長近4成，青少年增加近3成，且專線整體戒菸成功率高達4成，遠高於孤軍作戰的5%成功率，鼓勵民眾多多使用。

張小姐今年35歲，菸齡長達20年，曾在專線人員鼓勵下前往戒菸門診，當時僅維持3個月不吸菸；最近因為牙齒矯正，牙醫師建議下再次戒菸。張小姐說，當初戒菸時家人很支持，但多次戒菸失敗跟復吸後，家人已不再信任，甚至嘲笑她，已經不敢再讓家人知道她在戒菸。在專線諮詢員的陪伴下，決定再給自己一次機會，如今終於成功戒菸。

半工半讀的蕭同學因同儕影響養成吸菸習慣，父親因吸菸罹患肺癌過世，遺願就是希望兒子戒菸。他撥打戒菸專線時，雖已在戒菸門診使用戒菸貼片，卻依舊無法抑制身體對吸菸的強烈渴望，戒斷症狀也讓他感到極度不適，經過專線諮詢員衛教貼片正確使用方式，例如咖啡因會令人更想吸菸等等觀念。一個月後不僅戒斷症狀明顯改善，吸菸的慾望也下降許多，完成與父親生前的最後約定。

羅素英說，「女性」及「青少年」2族群在撥打專線時，常常表示不希望讓別人得知自己正在戒菸，一來是社會對於女性吸菸形象可能較為負面；青春期少年正值發展自我且敏感的階段，害怕被長輩、親朋好友、師長發現吸菸的行為，即使想戒菸也不想公開。

羅素英指出，今年1至9月女性主動進線累計375人，較去年同期成長39.4%；青少年則主動進線208人，較去年同期成長28.3%，顯示使用者逐漸增加。初步分析是衛生所、學校、戒菸班轉介，同時菸盒上警示圖文附上專線0800-636363，可近性提高，讓民眾更方便撥打。

國健署自民國92年開辦免付費戒菸專線服務，服務逾44萬人、161萬人次，個案管理逾28萬人、63萬人次。羅素英說，國際研究顯示，僅靠個人意志力戒菸成功率低於5%，若有專業人士協助成功率則更高，國健署戒菸專線的界線成功率高達 4 成。

戒菸資源：

◎免費戒菸諮詢專線：0800-63-63-63 (Line@線上諮詢ID：@tsh0800636363)

◎全國近3,500家戒菸服務合約醫事機構（查詢電話：02-2351-0120）

◎洽地方政府衛生局（所）接受戒菸諮詢或服務，可免費索取戒菸教戰手冊