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受虐兒骨折就醫 公衛護家訪竟「找不到案家」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
花蓮縣衛生局專任助理袁思婷分享，花蓮縣找到遭遇家暴的弱勢家庭個案，當時案家住址汽車導航上都難找到，兒保醫療中心將個案轉介至衛生所，才在鄉間小路旁的鐵皮屋找到案家，並為家中孩童施打預防針。圖／截自臉書
花蓮縣衛生局專任助理袁思婷分享，花蓮縣找到遭遇家暴的弱勢家庭個案，當時案家住址汽車導航上都難找到，兒保醫療中心將個案轉介至衛生所，才在鄉間小路旁的鐵皮屋找到案家，並為家中孩童施打預防針。圖／截自臉書

衛福部今舉辦「112年度優化兒童醫療照護計畫成果發表會」，花蓮縣衛生局專任助理袁思婷分享花蓮縣藉由幼兒專責醫師、兒保醫療中心合作，找到遭遇家暴的弱勢家庭個案，當時案家住址汽車導航上都難找到，兒保醫療中心將個案轉介至衛生所，才在鄉間小路旁的鐵皮屋找到案家，並為孩童施打預防針。

108年，花蓮慈濟醫院院成立東區第一家兒少保護醫療中心。袁思婷表示，為提升第一線幼兒專責醫師對兒虐傷勢辨識敏感度，讓醫師不再是照顧孩子的醫療人員，成為打造兒少安全網絡重要一環。另在警察、檢察機關偵辦兒虐案件中，納入幼兒專責醫師，若出現相關個案時，除轉介兒保醫療中心，也會同時通報警政、社政單位，減少憾事發生。

袁思婷分享，一位個案家中共有6個孩子，年紀均相仿，其中一位孩子因手部骨折至花蓮慈院急診就醫，醫師機警發現，另一位陪同就醫孩子臉部有抓傷痕跡，懷疑是兒虐個案，兒保醫療中心原規劃至個案家中家訪，但該地點連地圖都找不到，只好請求當地衛生所協助。

衛生所訪視時，竟也找不到案家住址，公衛護理師與媽媽約了時間地點，並要對方至大馬路旁，帶路至家中訪視。發現該家庭居住在鄉間小路鐵皮屋，且孩子均未施打預防針，由衛生所醫師協助接種，並做身體評估。

袁思婷表示，此個案讓我們了解，兒少醫療網絡不能只靠專責醫師，要各界共同合作才能達成。

袁思婷說，全台都出現少子化危機，出生率各縣市均在下降，花蓮縣生育率雖略高，但嬰幼兒死亡率卻高於全國平均；花蓮地形狹長，醫療資源幾乎集中在北區，接近7成新生兒在門諾醫院出生，3成再花慈出生，在中區完全沒有接生醫院，也沒有固定兒科門診，衛生所、醫療中心對居民都是重要醫療資源。

衛生所 醫師 花蓮

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