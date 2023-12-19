虛擬健保卡看診、取藥手機搞定 明年於花蓮縣擴大試辦

衛福部健保署積極發展居家醫療、遠距醫療，虛擬健保卡為關鍵要素，未來看病將不用再帶健保卡，用手機就能搞定。健保署石崇良說，2019年起試辦虛擬健保卡，至今已核發近65萬張，以往「虛擬健保卡」在某一地點實施，明年規劃第一季於花蓮縣大規模試辦，虛擬健保卡結合電子處方箋QR Code，並首次與社區藥局合作，讓民眾即可在藥局領藥。

健保署今舉辦「虛擬健保卡數位創新應用」標竿學習與前瞻分享會。石崇良表示，現代人可能會忘記帶健保卡，但手機不會離身，虛擬健保卡可以存在手機裡帶著走，甚至家中長輩的虛擬健保卡，也可以存在子女手機，幫忙長輩領藥、繳費等；這在高齡化社會虛擬健保卡將有很大的幫忙，提升遠距醫療、居家醫療及照顧機構服務長者的就醫便利性，促進全程數位健康服務。

虛擬健保卡於2019年試辦，並於去年運用在居家醫療、遠距醫療及視訊診療3大醫療場域，截至今（2023）年11月底，已有1200多家醫療院所測試，330家醫療院所提供服務，已核發近65萬張。民眾只需透過手機「健保快易通」APP認證身分即可進行看診，並可結合醫院APP串接報到、門診、檢查、批價等就醫流程。

石崇良說，為方便民眾持虛擬健保卡看診、領藥，現已規劃電子處方箋QR Code，將存在手機的「健保快易通」APP或醫院APP，以作為憑證。到任何一家健保特約藥局領藥。明年第一季選定花蓮縣試辦，因花蓮地形狹長，醫療院所、藥局距離民眾住家遙遠，當處方箋遺失了，病人要舟車勞頓回到醫院重新申請，虛擬健保卡合併電子處方箋，病人就不怕弄丟了。

石崇良指出，目前試辦方案現正與花蓮縣醫師公會、藥局、診所、醫院協商，同步開始試辦，花蓮醫院家數比較少，目前都已經準備好，應該不是問題，診所則在一家一家測試中，如果試辦成功，就會推廣到全國各縣市。

石崇良說，電子處方箋方面，仍有部分問題需要解決，如醫師開立電子處方箋後，病人到藥局領藥時，如果藥師發現，其中一款藥物可能現場沒有需要換藥，就必須可以修改電子處方箋，且每一個過程都需要數位紀錄，這部分都還需要克服。

虛擬健保卡也會再擴大推廣居家醫療、遠距醫療。石崇良說，病人在家中或照護機構中，未必方便刷健保IC卡，若經由虛擬健保卡，醫師也可透過雲端技術辨識取得雲端藥歷，進行後續處置。