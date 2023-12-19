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寒流來襲！今愈晚愈冷風力亦增 「最冷時間點」曝光下探9度
今晚起，各地氣溫一路下滑，風力亦不斷增強。中央氣象署表示，明天強烈大陸冷氣團或寒流南下，同樣愈晚愈冷，北部、東北部降至14度，影響至周六，其中周四晚上至周五清晨最冷，屆時中部以北、東北部低溫可能下探9度。
中央氣象署預報員林定宜指出，今晚起，各地氣溫一路下降，目前北部地區、新竹以北已有雨勢，且愈晚愈冷；明天強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，同樣愈晚愈冷，北部、東半部、恆春半島、馬祖，有局部短暫雨，南部山區零星短暫雨，其他地區多雲為主，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區雨勢最明顯，有局部大雨發生機率。
他說，明天北部、東北部低溫降至14度，其他地區16至19度；北部及東北部高溫17至18度，中部、東部及東南部22至23度，南部地區25度。
今晚起，風力不斷增強，台南以北、東半部地區、綠島蘭嶼、恆春半島、離島地區，留意8至9級強陣風；明天再增強，台南到桃園、東半部、綠島蘭嶼、恆春半島、離島，留意9至11級強陣風，預估持續至周五。
林定宜說，這波冷空氣持續影響至周六，其中周四晚上至周五清晨最冷，屆時中部以北、東北部低溫下探9至11度，其他地區12至14度，空曠地區則再低1至2度。周四到周六，桃園以北、東半部降雨機率較高。
此外，周四晚上至周六清晨，北部、東北部2000公尺以上高山，有路面結冰、結霜、霧淞及降雪可能；周三晚上至周六，中部以北、東北部、東部2500公尺以上高山，則有結冰、結霜、霧淞可能。
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