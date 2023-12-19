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影／罹「媽媽手」騎車轉彎未打燈暖警沒開單 醫提一招自我檢測

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
骨科醫師林高田指出想確認是否有「媽媽手」可以芬可斯坦測驗(Finkelstein-Test)自我檢測，方法是抓住大拇指包在四指內，握拳將手腕向下壓，若大拇指根部疼痛即有可能是「媽媽手」。圖／中正脊椎骨科醫院提供
骨科醫師林高田指出想確認是否有「媽媽手」可以芬可斯坦測驗(Finkelstein-Test)自我檢測，方法是抓住大拇指包在四指內，握拳將手腕向下壓，若大拇指根部疼痛即有可能是「媽媽手」。圖／中正脊椎骨科醫院提供

57歲彭小姐從事餐飲業，反覆過度使用拇指、手腕，罹患俗稱「媽媽手」的狄奎凡氏症，她左手腕痛了20幾年，上個月她騎車轉彎未打方向燈遭警察攔下，她告訴警察說手痛到無法打方向燈，手腕還貼著痠痛藥布，暖警同情她居然沒開罰單。彭女事後接受骨科醫師林高田以針挑手術治療「媽媽手」，術後疼痛大幅改善。

高雄中正脊椎骨科醫師林高田表示，「媽媽手」醫學名稱為橈骨莖突狹窄性腱鞘炎，因瑞士外科醫生弗里茨•狄奎凡於1895年詳談此症而得名。「媽媽手」是控制拇指運動的兩條肌腱（外展拇長肌和伸拇短肌），因為長期過度使用，以致發炎造成的。

林高田說，「媽媽手」成因及治療和板機指類似，只是不同的部位。針挑手術是以注射針頭當成刀片，消毒及局部麻醉後刺穿皮膚，以針頭切開、放鬆增厚的第一分隔滑車腱鞘。

民眾若想確認是否有「媽媽手」可以芬可斯坦測驗(Finkelstein-Test)自我檢測，方法是抓住大拇指包在四指內，握拳將手腕向下壓，若大拇指根部疼痛即有可能是「媽媽手」。

彭小姐五專畢業後，承接媽媽經營的麵店，因為生意太好了，拇指頻繁使用，且負荷太大重量，造成左手腕罹患「媽媽手」，每次疼痛就去打類固醇，讓疼痛緩解。

彭小姐說，過去1至2年發作一次，近幾年發作頻率愈來愈高，每次痛起來，什麼事都不能做，連擰乾毛巾都不行，過去都去打類固醇止痛，但最近幾年打完類固醇復發時間變短，效果也遞減。

彭小姐說，上個月騎機車經路口要左轉，因為沒有打方向燈，被後方警察攔下，警察問她「為何沒打方向燈？」她說左手腕痛到沒法打方向燈，暖警看到她手腕貼著痠痛藥布，同情她未開罰單，讓她深受感動。但是為了交通安全有手部疼痛的問題仍然需要積極治療。

彭小姐事後到醫院接受林高田醫師在門診的針挑手術，術後左手腕疼痛大幅改善，並恢復正常生活。

骨科醫師林高田指出想確認是否有「媽媽手」可以芬可斯坦測驗(Finkelstein-Test)自我檢測，方法是抓住大拇指包在四指內，握拳將手腕向下壓，若大拇指根部疼痛即有可能是「媽媽手」。圖／中正脊椎骨科醫院提供
骨科醫師林高田指出想確認是否有「媽媽手」可以芬可斯坦測驗(Finkelstein-Test)自我檢測，方法是抓住大拇指包在四指內，握拳將手腕向下壓，若大拇指根部疼痛即有可能是「媽媽手」。圖／中正脊椎骨科醫院提供
針挑手術是以注射針頭當成刀片，消毒及局部麻醉後刺穿皮膚，以針頭切開、放鬆增厚的第一分隔滑車腱鞘。圖／中正脊椎骨科醫院提供
針挑手術是以注射針頭當成刀片，消毒及局部麻醉後刺穿皮膚，以針頭切開、放鬆增厚的第一分隔滑車腱鞘。圖／中正脊椎骨科醫院提供

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