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2023年最後倒數 全台跨年、迎曙光活動一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
全台跨年迎曙光活動一次看。圖／觀光署提供
全台跨年迎曙光活動一次看。圖／觀光署提供

2023年進入最後倒數，不少人準備到外縣市跨年出遊，全台平均訂房率逾6成，交通部觀光署彙整6個國家風景區，及3個主題樂園跨年或迎曙光活動資訊，2023最後一天可到阿里山太平雲梯遠眺最後一抹晚霞，也可在梨山、谷關、日月潭風景區或遊樂園欣賞演唱會、煙火秀。

根據台北市立天文科學教育館資訊，2024年全國第一道曙光將在花蓮縣柏南山清晨6點3分32秒出現，本島平地最早日出則在鵝鑾鼻燈塔。觀光署主任秘書方正光表示，今年元旦連假平均訂房率都有6、7成，其中熱門蛋黃區如阿里山、日月潭等都有達9成以上。

觀光署指出，北部民眾可到宜蘭外澳參加東北角微酵餐桌體驗。中部民眾可前往谷關、梨山參加跨年晚會，欣賞原民好聲音，隔天還可參加梨山賓館升旗典禮，而日月潭跨年今年將在水社、伊達邵碼頭水域前施放360秒的兩岸雙煙火，麗寶樂園除了演唱會還有摩天輪動畫秀及煙火秀，隔天還可搭乘摩天輪看日出。

南部民眾，在2023最後一天可到阿里山太平雲梯遠眺嘉義及台灣海峽觀賞最後一抹紅霞。晚間可前往劍湖山世界或義大世界參加跨年活動。2024年首日有「阿里山日出印象音樂會」、西拉雅元旦大圳之路健走等大自然活動。

離島方面，馬祖今年搭配北海遊憩區燈景、燈飾及光環境，舉辦微光嘉年華點燈晚會，隔天元旦舉辦大聲公比賽，在新的年度邀請遊客一起將新年新希望大聲說出來。

另外，往年迎接第一道曙光的熱門地點三仙台風景區，今年因八拱橋維修的安全整備工作再度停辦，為連續第2年停辦。方正光表示，三仙台風景區預計明年6月邀集專家勘查檢驗，最快明年至後年重新開放。

中部民眾可前往谷關、梨山參加跨年晚會。圖／觀光署提供
中部民眾可前往谷關、梨山參加跨年晚會。圖／觀光署提供
2023最後一天可到阿里山太平雲梯遠眺嘉義及台灣海峽觀賞最後一抹紅霞。圖／觀光署提供
2023最後一天可到阿里山太平雲梯遠眺嘉義及台灣海峽觀賞最後一抹紅霞。圖／觀光署提供

跨年晚會 元旦連假 阿里山

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