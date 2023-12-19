Uber Eats攜手Gogoro推廣綠色外送 外送夥伴新購車最高省70,800元
Uber Eats目標於2040年於全球營運市場達到100%的零排放運具使用率，並於2030年實現全面汰除一次性塑膠包材。為積極達成目標，同時引領外送產業和綠色智慧交通加速永續轉型，實踐淨零未來，Uber Eats與Gogoro再度跨界合作，宣布近10億新台幣價值的「綠色永續外送方案」，協助外送合作夥伴選用綠色運具，響應政府淨零排放政策，加速推動永續外送綠色新潮流。
Uber Eats觀察到平台訂單中有20%外送都是由綠色運具完成，目標在2年內要將平台上由電動機車完成訂單趟次比例從20%提高到40%，因此在雙方提出的「綠色永續外送方案」中，Uber Eats平台上的外送合作夥伴將有機會獲得量身打造的專屬大禮包，包含限量智慧電動機車購車和電池資費優惠方案等四重好康，於2年期間，外送合作夥伴透過此方案可最高省下70,800元。內容包括2024年3月19日前，首1,000名Uber Eats外送合作夥伴購買全新指定Gogoro車款，並登入新購車輛資訊至夥伴端App，購車即可現折3,000元，換騎指定新購電動車上線跑行程可再享3,000元油轉電早鳥獎勵金。
另外，在2025年12月19日前Uber Eats外送合作夥伴購買全新指定Gogoro車款，並登入新購車資訊至夥伴端App，選擇969元資費專案（內含3,000元電池使用費折抵金），每月再加碼2,000元折抵金，總計共5,000元折抵金，可騎近2,600公里；Gogoro新電車車主專屬Uber Eats加碼提供每月700元減碳趟次獎勵活動，減碳好康月月都能享受。
不僅推廣綠色運具，在零廢棄方面，Uber Eats持續串聯合作夥伴推廣綠色消費，並幫助商家合作夥伴更容易取得、轉換環保包材，例如與國際組織制定清楚的永續包材準則，並提供便利管道方便合作商家採購、於Uber Eats優市採用通過PEFC森林驗證認可計畫標章的環保紙袋外送，並且於App內預設不主動提供一次性餐具的設定，鼓勵商家、外送夥伴、消費者一起拼永續。
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