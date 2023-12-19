快訊

民眾黨支持者拿下賴競總前路權遭駁回 警界人士曝兩大關鍵原因

台北周四、周五氣溫恐跌破10度 鄭明典曝一圖示警：是相對顯著的寒流

Uber Eats攜手Gogoro推廣綠色外送 外送夥伴新購車最高省70,800元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats期待藉由和Gogoro的合作，目標於2025年底倍增零碳外送行程至近40%。記者黃筱晴／攝影
Uber Eats期待藉由和Gogoro的合作，目標於2025年底倍增零碳外送行程至近40%。記者黃筱晴／攝影

Uber Eats目標於2040年於全球營運市場達到100%的零排放運具使用率，並於2030年實現全面汰除一次性塑膠包材。為積極達成目標，同時引領外送產業和綠色智慧交通加速永續轉型，實踐淨零未來，Uber Eats與Gogoro再度跨界合作，宣布近10億新台幣價值的「綠色永續外送方案」，協助外送合作夥伴選用綠色運具，響應政府淨零排放政策，加速推動永續外送綠色新潮流。

Uber Eats觀察到平台訂單中有20%外送都是由綠色運具完成，目標在2年內要將平台上由電動機車完成訂單趟次比例從20%提高到40%，因此在雙方提出的「綠色永續外送方案」中，Uber Eats平台上的外送合作夥伴將有機會獲得量身打造的專屬大禮包，包含限量智慧電動機車購車和電池資費優惠方案等四重好康，於2年期間，外送合作夥伴透過此方案可最高省下70,800元。內容包括2024年3月19日前，首1,000名Uber Eats外送合作夥伴購買全新指定Gogoro車款，並登入新購車輛資訊至夥伴端App，購車即可現折3,000元，換騎指定新購電動車上線跑行程可再享3,000元油轉電早鳥獎勵金。

另外，在2025年12月19日前Uber Eats外送合作夥伴購買全新指定Gogoro車款，並登入新購車資訊至夥伴端App，選擇969元資費專案（內含3,000元電池使用費折抵金），每月再加碼2,000元折抵金，總計共5,000元折抵金，可騎近2,600公里；Gogoro新電車車主專屬Uber Eats加碼提供每月700元減碳趟次獎勵活動，減碳好康月月都能享受。

不僅推廣綠色運具，在零廢棄方面，Uber Eats持續串聯合作夥伴推廣綠色消費，並幫助商家合作夥伴更容易取得、轉換環保包材，例如與國際組織制定清楚的永續包材準則，並提供便利管道方便合作商家採購、於Uber Eats優市採用通過PEFC森林驗證認可計畫標章的環保紙袋外送，並且於App內預設不主動提供一次性餐具的設定，鼓勵商家、外送夥伴、消費者一起拼永續。

Uber Eats今宣布與Gogoro共同推出業界最大規模合作計畫，提供近10億新台幣價值的「綠色永續外送方案」，提升外送合作夥伴綠色運具轉換，驅動永續外送新潮流。圖／Uber Eats提供
Uber Eats今宣布與Gogoro共同推出業界最大規模合作計畫，提供近10億新台幣價值的「綠色永續外送方案」，提升外送合作夥伴綠色運具轉換，驅動永續外送新潮流。圖／Uber Eats提供
Uber Eats從零碳排、零廢棄兩大方向出發，透過實際行動邁向淨零未來。者黃筱晴／攝影
Uber Eats從零碳排、零廢棄兩大方向出發，透過實際行動邁向淨零未來。者黃筱晴／攝影

外送 Uber 綠色運具

延伸閱讀

Gogoro與Uber Eats跨界合作！推外送合作夥伴專屬購車優惠

紳士外賣模擬《危險的打工》今天我想來點...酪梨 外送就是要讓小鬼送！

劉冠廷為她半夜當Uber Eats 許光漢搶當乾爹猛「抖內」

不滿爬樓梯？外送員把餐點丟地上 臨走前1動作惹怒眾人

相關新聞

台北恐跌破10度！ 鄭明典曝一圖示警：是相對顯著的寒流

中央氣象署指出，今天下午起受強烈大陸冷氣團或今年首波寒流影響，各地溫度一路下滑，冷到周六清晨，周四至周五最冷，台北恐在1...

A降B升流感型別轉換 羅一鈞提醒恐在春節前後流行

疾管署發言人羅一鈞今表示，類流感流行型別轉換，目前流感下降，其中流感中雖然仍以A型H3N2為主，B型流感提升，有可能在春...

60歲後容易顯老？精神科醫師分享「不老魔法」5大關鍵

你從幾歲開始，覺得自己變老了呢？許多人會回答35歲或55歲，氣力、外貌、體態不斷下滑，「斷崖式衰老」讓你意識到青春真的不再！但也有些人，即便過了60歲仍然活力滿滿，甚至視覺年齡才40歲左右。究竟，人們看起來比實際年齡更顯老的關鍵是什麼？日本精神科醫師提出解答。

2023年最後倒數 全台跨年、迎曙光活動一次看

2023年進入最後倒數，不少人準備到外縣市跨年出遊，全台平均訂房率逾6成，交通部觀光署彙整6個國家風景區，及3個主題樂園...

緬甸華僑女童160度脊椎側彎 手術長高15公分獲重生

11歲緬甸華僑廖誠心小妹脊椎極重度側彎160度，受限家庭經濟、醫療資源貧乏無法進行校正手術，但脊椎側彎已影響生活甚至危及...

藍委質疑監管雲侵害隱私 民團：可助釐清照顧爭議

衛福部規劃明年建置托嬰監管雲，國民黨立委今天質疑侵害個人隱私，民團則發聲明支持監管雲政策，「請立委諸公考量嬰兒不會說話」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。